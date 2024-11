Sinner-de Minaur, la diretta live alle ATP Finals: controbreak immediato di Jannik

Sinner oggi affronta Alex de Minaur alle ATP Finals: esordio per Jannik nella fase a gironi del torneo di Torino. La partita è iniziata. I precedenti tra il numero uno del Ranking ATP e l'australiano (8° nella speciale classifica internazionale) sono tutti a favore del tennista alto-atesino, che ha vinto per 7 volte in altrettanti incontri disputati. L'ultimo confronto tra i due risale alla finale di Rotterdam con l'azzurro che prevalse in 2 set. Nella lista ci sono anche le affermazioni in finale di Coppa Davis, nel Masters 1000 in Canada (2023) e, più indietro nel tempo, il match del 2019 in finale delle Next Gen. Unica, magra soddisfazione per l'australiano: aver conquistato un set in quarto di finale del Sofia Open (2020). Nell'altro incontro dello stesso girone in cui figurano Sinner e de Minaur si sono già sfidati Medvedev e Fritz: è stato l'americano a trionfare in 2 set (6-4, 6-3) sul russo, apparso molto nervoso (tanto da prendere perfino un punto di penalità).

