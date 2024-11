Sinner-De Minaur oggi alle ATP Finals, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

video suggerito

Jannik Sinner gioca la sua prima partita alle ATP Finals di Torino contro Alex De Minaur. La partita è in programma oggi domenica 10 novembre non prima delle 20:30 sul campo in cemento dell’Inalpi Arena. La sfida si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Sky con streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Il numero uno al mondo Sinner e il numero 8 De Minaur si sono affrontati già sette volte in carriera e ha sempre vinto l'italiano. Entrambi fanno parte del gruppo Nastase che comprende anche Medvedev e Fritz. I vincitori dei due match si sfideranno nella partita in programma martedì, così come i due sconfitti. Si qualificano solo i primi due. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La partita tra Sinner e Alcaraz si gioca oggi alle ATP Finals non prima delle ore 20:30 alla Inalpi Arena di Torino. Il match non dovrebbe subire sostanziosi slittamenti di orario a meno che le sfide in programma in precedenza dovessero prolungarsi. Alle 18 previsto un doppio tra ranollers/Zeballos-Heliovaara/Patten. Se i tempi dei match dovessero allungarsi allora Sinner e De Minaur inizierebbero in ritardo.

Sinner-De Minaur in chiaro sulla Rai: dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-De Minaur in TV in chiaro? La prima partita di Jannik alle ATP Finals si potrà vedere su Rai 2 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. La sfida sarà trasmessa anche su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per lo streaming, sarà gratuito su Rai Play e poi per gli abbonati Sky su Sky GO. Diretta anche sulla piattaforma live on demand Sky GO.

I precedenti tra Sinner e De Minaur

I precedenti tra Sinner e De Minaur sono preoccupanti per l’australiano. Nelle 7 sfide giocate sono arrivate altrettante vittorie del tennista italiano che può definirsi a tutti gli effetti la bestia nera dell’australiano. L’ultimo incrocio risale a quest’anno a Rotterdam in finale, con il successo per 7-5, 6-4 di Jannik. In precedenza affermazione anche nelle finale di Coppa Davis, e in quello che è stato il primo Masters 1000 conquistato dall’azzurro, nel 2023 in Canada. La prima partita risale al 2019 quando Sinner e De Minaur si affrontarono nella finale delle Next Gen.

ATP Finals, il programma del 10 novembre: in campo anche Medvedev-Fritz

Quella tra Sinner e De Minaur non sarà l’unica partita delle Finals in programma oggi. Per lo stesso gruppo si sfideranno non prima delle 14 Medvedev e Fritz, con il vincente che poi martedì sfiderà Jannik. Si giocano anche due match di doppio Koohlof/Mektic-Purcell/Thompson alle 11.30, e Granollers/Zeballos-Heliovaara/Patten non prima delle 18.