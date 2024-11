ATP Finals 2024, oggi il sorteggio dei gironi a Torino: Sinner può affrontare subito Alcaraz

video suggerito

Si effettua oggi il sorteggio dei gironi delle ATP Finals, che si giocano a Torino dal 10 al 17 novembre, torneo che si gioca sui campi in cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. L'appuntamento che chiude la stagione del tennis maschile vede Jannik Sinner come testa di serie numero 1 e anche come grande favorito. In lizza i suoi rivali tradizionali e cioè Alcaraz, Zverev e Medvedev, ma non Djokovic che ha annunciato il forfait e non difenderà i titoli vinti nelle ultime due stagioni. In campo anche Fritz, Ruud, de Minaur e Rublev. Le Finals non si disputano con la consueta formula dei tornei di tennis. Perché gli otto giocatori vengono suddivisi in due gironi da quattro, i primi di ogni gruppo passano alle semifinali. Bolelli e Vavassori saranno tra i protagonisti delle Finals del doppio.

I gironi delle ATP Finals 2024, contro chi gioca Sinner

Alle ore 12 verrà effettuato il sorteggio dei gironi delle Finals. Gli otto tennisti saranno divisi in due gironi da quattro con delle regole precise. Un girone sarà capeggiato da Sinner (numero 1 ATP), l'altro da Zverev (numero 2). Poi si effettuerà il sorteggio della seconda fascia che comprende Alcaraz (3) e Medvedev (4) che verranno divisi tra Sinner e Zverev e poi si proseguirà con la terza fascia che comprende l'americano Fritz (5) e il norvegese Ruud (6) e infine con l'ultima che vede de Minaur (7) e Rublev (8).

Jannik Sinner (numero 1, Italia)

Alexander Zverev (numero 2, Germania)

Carlos Alcaraz (numero 3, Spagna)

Daniil Medvedev (numero 4, Russia)

Taylor Fritz (numero 5, Stati Uniti)

Casper Ruud (numero 6, Norvegia)

Alex de Minaur (numero 7, Austaralia)

Andrey Rublev (numero 8, Russia)

Il tabellone delle Finals di Torino, chi si qualifica in semifinale

Qui non c'è il tabellone classico. Gli otto tennisti vengono suddivisi in due gironi, i tennisti che otterranno il maggior numero di vittorie in entrambi i raggruppamenti passeranno alle semifinali, che si disputeranno sabato 16 novembre. Il primo classificato del Girone A sfiderà il secondo di quello del Girone B, e viceversa con il primo del Girone B contro il secondo del Girone A. I vincenti delle semifinali si giocheranno il titolo nella finale in programma domenica 17 novembre.

Programma e calendario delle partite delle Nitto ATP Finals

Domenica 10 novembre: due incontri della fase a gironi del torneo di singolare e di doppio (ore 11:30, ore 18)

Lunedì 11 novembre: due incontri della fase a gironi del torneo di singolare e di doppio (ore 11:30, ore 18)

Martedì 12 novembre: due incontri della fase a gironi del torneo di singolare e di doppio (ore 11:30, ore 18)

Mercoledì 13 novembre: due incontri della fase a gironi del torneo di singolare e di doppio (ore 11:30, ore 18)

Giovedì 14 novembre: due incontri della fase a gironi del torneo di singolare e di doppio (ore 11:30, ore 18)

Venerdì 15 novembre: due incontri della fase a gironi del torneo di singolare e di doppio (ore 11:30, ore 18)

Sabato 16 novembre: semifinali del torneo di singolare e del doppio (ore 11:30, ore 18)

Domenica 17 novembre: finale del torneo di singolare e del doppio (ore 11:30, ore 15)

Dove vedere le ATP Finals in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Le ATP Finals saranno trasmesse in esclusiva da Sky, che manderà in onda dal primo all'ultimo punto del torneo che per il quarto anno consecutivo si gioca a Torino. Sia del singolare che del doppio. Dirette su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), streaming con Sky Go e NOW. Anche la Rai trasmetterà la manifestazione. L'emittente di stato su Rai 2 farà vedere agli appassionati il miglior incontro di giornata del singolare, alle ore 15 o alle ore 21.