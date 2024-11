video suggerito

Chi è Alex de Minaur, l’amico-avversario di Sinner con una fidanzata tennista: lo chiamano “Demone” A 25 anni l’australiano Alex de Minaur gioca per la prima volta le ATP Finals, e sarà il primo avversario del suo grande amico Jannik Sinner. Fidanzato con la tennista Katie Boulter è soprannominato il ‘Demone’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alex de Minaur è l'unico novizio delle ATP Finals 2024. La sua qualificazione, onestamente, fa piacere un po' a tutti. Perché de Minaur è un buon tennista e soprattutto è un ragazzo d'oro, apprezzato dai colleghi in campo e fuori. Lo chiamano il ‘Demone' e a 25 anni ha trovato la consacrazione: ingresso nella top ten e posto alle Finals. Il suo primo avversario sarà il suo grande amico Jannik Sinner, nella sfida in programma domenica 10 novembre. Le Finals di de Minaur proseguiranno con le sfide a Medvedev e Fritz.

La crescita del ‘Demone': la scalata verso i vertici del tennis

Australiano di passaporto e di nascita, la madre è spagnola e il padre è uruguaiano. Classe 1999, quando ha cinque anni si trasferisce in Spagna, ad Alicante, inizia a giocare a tennis e lo fa con profitto. Si capisce sia bravo, seppur senza un talento sopraffino. Gioca sulla terra e sul cemento e ha un'impostazione ‘spagnola', gioca da fondo e non molla mai. La sua carriera è cresciuta pian piano. Non viene considerato l'eletto, ma migliora sempre.

Nel 2018 disputa le prime due finali ATP, l'anno seguente a Sydney vince il primo titolo della sua carriera, ne conquista poi altri due tra estate e autunno e gioca la finale di Basilea contro Federer. Il 2020 stoppa quasi tutti, disputa solo una finale, riparte verso il vertice della classifica: è bravo, tenace, non molla, ma fatica con i giocatori più forti e per questo nei tornei principali si ferma sempre a un punto preciso. Ma la crescita prosegue: due titoli nel 2021, uno nel 2022, vince su più superfici.

Le finali perse con Sinner e Alcaraz

Il primo grande step verso il vertice lo fa nel 2023 quando vince l'ATP 500 di Acapulco prima di giocare poi la finale del Queen's, persa con Alcaraz, e soprattutto quella di Toronto, torneo 1000 che vince Sinner, al quale è legato da una profonda amicizia.

Il 2024 è stato un anno splendido per de Minaur

Il 2024 è l'anno da ricordare per sempre. A luglio dopo Wimbledon, perse ai quarti, è salito al numero 6 ATP. Ha vinto due tornei (Acapulco ed Hertogenbosch) e ha perso la finale di Rotterdam, con Sinner che lo ha sconfitto sette volte su sette. Annata di grande sostanza, con 47 vittorie e 16 sconfitte, con oltre 3 milioni e 700 mila euro di premi vinti, e purtroppo anche un problema all'anca che gli ha impedito di giocare i quarti di Wimbledon e soprattutto le Olimpiadi.

Il tennista australiano con il trofeo dell'ATP Acapulco, vinto per il secondo anno consecutivo.

La storia d'amore con la tennista Katie Boulter

L'australiano, finalista in Coppa Davis nel 2022 e nel 2023, è noto anche per la sua relazione sentimentale con Katie Boulter, che fa pure lei la tennista. La giocatrice inglese, che non è allo stesso livello di de Minaur, ha scherzato spesso su questa bella storia d'amore che ha visto il prossimo sfidante di Sinner sobbarcarsi, lo scorso marzo, ore e ore di volo per fare il tifo per Boulter nella finale. Qualcosa di meravigliosamente romantico. Questo è Alex de Minaur il primo rivale di Sinner alle Finals di Torino 2024.

Alex de Minaur in compagnia della sua fidanzata Katie Boulter.