Quando gioca Sinner alle ATP Finals contro de Minaur: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Jannik Sinner affronta l'australiano Alex de Minaur nel primo incontro del Girone Nastase delle ATP Finals 2024. Sinner-de Minaur si giocherà ??? novembre alle ore 21 e si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner farà il suo esordio alle ATP Finals 2024 contro Alex de Minaur, numero 8 della classifica mondiale e all'esordio nella manifestazione. La sfida tra i due tennisti, che sono grandi amici, si giocherà domenica 10 novembre all'Inalpi Arena. L'incontro non inizierà prima delle ore 20:30. In precedenza si disputerà il match tra Medvedev e Fritz, gli altri tennisti che compongono il Girone Nastase, che entreranno in campo alle ore 15.

Sinner e de Minaur si sono affrontati sette volte e ha sempre vinto il giocatore italiano, che si è imposto soprattutto nelle finali del torneo 1000 Toronto 2023 e di Rotterdam 2024 e nell'incontro che lo scorso novembre ha dato la Coppa Davis all'Italia. Il match si potrà seguire in diretta TV sia su Sky, per abbonati, che su Rai 2. Streaming possibile con Raiplay, Sky Go e NOW.

Sinner-de Minaur alle ATP Finals, quando si gioca: data e orario della partita

Jannik Sinner e Alex de Minaur, giocatore australiano numero 8 della classifica ATP, scenderanno in campo a Torino domenica 10 novembre e lo faranno alle ore 20:30 Il loro incontro è stato programmato come secondo della sessione serale e seguirà il doppio Granollers/Zeballos-Heliovaara/Patten.

Dove vedere Sinner-de Minaur alle Nitto ATP Finals 2024 in TV e streaming

La prima partita di Jannik Sinner alle ATP Finals 2024 di Torino si potrà seguire in diversi modi. Il match con de Minaur sarà trasmesso da Sky, che detiene i diritti delle Finals e manderà in onda dal primo all'ultimo punto del torneo di singolare e di doppio. Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) trasmetteranno in diretta Sinner-de Minaur, con commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Diretta anche in chiaro su Rai 2. Streaming con Raiplay, Sky Go e NOW.