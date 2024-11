video suggerito

Jannik Sinner premiato con il trofeo del numero 1 alle ATP Finals: quanto ha guadagnato nel 2024 Sinner sarà premiato con il trofeo ATP Year-End No. 1 riservato a chi chiude la stagione da numero uno del ranking ATP. Quanto ha guadagnato da quando è primo in classifica.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner dopo aver conquistato il numero uno al mondo della classifica ATP non l'ha più lasciato. E così sarà fino al termine della stagione, grazie all'eccezionale rendimento del tennista italiano che sarà dunque il primo azzurro a ricevere il premio di ATP Year-End No. 1 presentato. Un trofeo consegnato a Sinner in occasione delle ATP Finals di Torino. Un momento speciale per Jannik davanti al pubblico di casa, ennesima consacrazione per un giocatore eccezionale. Cosa significa questo risultato, anche in termini economici?

Cos'è il Trofeo ATP Year-End No.1 vinto da Sinner

L'essere numero uno del mondo non ha comportato per Sinner nessun premio extra in termini economici. Dunque niente guadagni in base alla vetta del ranking per il giocatore italiano da giugno fino al termine della stagione. Oltre al prestigio del primato nella classifica ATP, l'unico riconoscimento "materiale" per Jannik, escludendo bonus economici, sarà dunque il trofeo di ATP Year-End No. 1. Si tratta di una coppa, molto simile, a quella della Champions League con le grandi orecchie. L'ultimo a vincerla è stato Novak Djokovic nel 2023. Verrà consegnato dal presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi. Senza dimenticare poi che concretamente il primo posto gli vale la testa di serie numero uno che gli garantirà anche sulla carta un sorteggio, almeno inizialmente, migliore.

Quanto ha guadagnato Sinner nel 2024: i premi del numero uno del ranking

Jannik si è preso la vetta del ranking il 10 giugno, dopo averlo conquistato durante il Roland Garros. Il primo torneo giocato da numero uno è stato quello di Halle, da lì in poi scorrendo i risultati ottenuti ha guadagnato complessivamente più di 6.5 milioni di euro. A questa cifra poi bisognerebbe anche aggiungere l'eccezionale premio incassato al Six Kings Slam, torneo d'esibizione. Un totale di 12 milioni di euro. Considerando l'intera stagione, Jannik Sinner ha incassato totalmente, solo nel circuito ATP quasi 12 milioni di euro (17.5 considerando anche il torneo arabo). A questi poi vanno aggiunti anche i proventi delle ATP Finals.

Quante settimane da numero uno al mondo per Jannik Sinner la classifica

Numeri alla mano, Sinner ha collezionato 23 settimane da numero uno. Un risultato che gli ha permesso di mettere alle sue spalle tanti tennisti di primissimo livello come Wilander. Chiuderà l’anno con circa 30 settimane da primo giocatore del ranking, avvicinandosi ad ulteriori campioni della racchetta, del presente e del passato. Questo 2024 si chiuderà dunque con Jannik al primo posto davanti ad Zverev e Alcaraz, a meno di ribaltoni provenienti dalle Finals