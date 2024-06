video suggerito

Quanto guadagna Sinner da numero 1 al mondo nel tennis: cosa cambia da oggi per Jannik Jannik Sinner è il nuovo numero uno del ranking ATP. Cosa comporta questo dal punto di vista economico e quanto guadagnerà il tennista italiano? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è entrato nella storia del tennis italiano e mondiale diventando il nuovo numero uno del ranking ATP. Il tennista italiano qualificatosi per la semifinale del Roland Garros, ha sorpassato Novak Djokovic e da lunedì sarà ufficialmente il primo giocatore in classifica. Cosa significa questo in termini economici? Quanto guadagnerà Sinner da numero uno al mondo?

Quanto guadagna Sinner da numero uno al mondo del tennis

Essere il primo tennista nella classifica mondiale, oltre all'ovvio prestigio, comporta anche dei premi in termini di denaro? La risposta è no. Sinner come tutti i suoi predecessori non guadagnerà nulla con il suo nuovo status di numero uno del ranking ATP. Infatti non sono previsti bonus per i primi giocatori al mondo.

Il premio per il primo posto nel ranking ATP, quando viene consegnato

L'unico riconoscimento è il trofeo "ATP Year-End No.1", ovvero la coppa che viene consegnata al giocatore che risulta numero uno al mondo alla fine della stagione. Per ottenerlo dunque Sinner dovrà mantenere la sua attuale posizione anche al termine di questa intensa annata agonistica, proprio come ha fatto Djokovic nel 2023. Tra l'altro il serbo ha vinto questo riconoscimento per ben 8 volte nessuno come lui.

I vantaggi di essere numero uno al mondo

Qual è il vantaggio dunque di essere numero uno al mondo? Sicuramente questa posizione giova a Sinner anche in ottica tabelloni, visto che in occasione dei tornei sarà sempre testa di serie numero uno e potrà sfruttare sempre un sorteggio sulla carta inizialmente benevolo.

Quanto ha guadagnato Sinner finora in carriera

Sinner dunque con il numero uno del ranking non potrà implementare il suo già ricco patrimonio, conquistato meritatamente a suon di successi sul campo. Basti pensare che in questa annata sportiva, Jannik ha già conquistato quasi 4.5 milioni di dollari, ovvero 4 milioni di euro. Complessivamente il suo Prize-money è di 21 milioni di dollari, ovvero più di 19 milioni di euro.