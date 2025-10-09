Cosa ha fatto Alcaraz mentre gli altri giocavano a Shanghai: festa sfrenata e la sua nuova passione

“Carlos Alcaraz ha saltato lo Shanghai Masters per recuperare dopo l’infortunio alla caviglia: tra relax, matrimonio di un amico e golf con Jon Rahm, ora punta al Six Kings Slam e al Masters di Parigi.

Con il senno di poi Carlos Alcaraz ha fatto bene a saltare il torneo di Shanghai. Il numero uno del mondo, reduce dalla vittoria a Tokyo, ha deciso di non giocare il Masters 1000 per recuperare la forma migliore, anche dopo il piccolo problema alla caviglia accusato in Giappone. Alla luce di quanto accaduto in Cina, con i tanti ritiri legati alle difficili condizioni di gioco tra caldo e umidità, la scelta di Carlos si è rivelata azzeccata. Ma cosa ha fatto il tennista murciano in questo periodo?

Alcaraz ne ha approfittato per ricaricare le energie, prendendosi una pausa “lunga” se rapportata ai ritmi e agli standard attuali. Dopo la finale nipponica contro Fritz, Carlos si è concesso diversi momenti di relax. In primis ha festeggiato il matrimonio di un amico. Il campione spagnolo, come mostrato da alcuni video circolati sui social, ha partecipato al ricevimento in compagnia dei suoi amici di sempre. Un Alcaraz inedito, in abito elegante.

Ma non è finita qui: Alcaraz si è dedicato anche a un’altra attività che negli ultimi tempi lo sta appassionando sempre di più, ovvero il golf. Ha infatti raggiunto Jon Rahm, il 30enne golfista spagnolo, con cui ha trascorso una giornata sul green, in un evento finalizzato anche a promuovere lo Spanish Open Pro-Am. Del resto, le sue ultime esultanze in campo sono state proprio “golfistiche”, con l’imitazione dello swing usando la racchetta da tennis. "Ho iniziato a giocare sempre di più. Vedevo che miglioravo e questo mi coinvolgeva ancora di più nel golf, e ormai mi ha preso. Mi sento davvero in pace quando esco e gioco un po’ a golf sul campo", ha spiegato il murciano.

Quando tornerà in campo Alcaraz? Il primo appuntamento ufficiale dovrebbe essere il Masters 1000 di Parigi, che chiuderà la stagione dei tornei di questa categoria. Prima, però, c’è il Six Kings Slam in Arabia in programma la prossima settimana. E lì potrebbe rinnovarsi il duello con Sinner.