Coric vince la partita e passa in semifinale, ma non se ne accorge: scena comica a Los Cabos Nel torneo ATP 250 di Los Cabos Borna Coric non si è accorto di aver vinto il match contro il bielorusso Ivashka. Scene surreali alle 3 del mattino in Messico.

A cura di Alessio Morra

Qualunque atleta vuole vincere, qualunque tennista lotta punto su punto per vincere ogni singola partita che sia lafinale di Wimbledon o il primo turno di un challenger in un posto sperduto. Ma a volte la concentrazione può essere così tanta che non ci si accorge di aver vinto. Scene surreali si sono viste al termine del match dei quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos.

Piccola premessa. I tornei messicani sono due: Acapulco e Los Cabos. Giocarli non è semplice. Fa un caldo mostruoso e l'umidità è a tassi elevatissimi. Lo scorso marzo ad Acapulco le semifinali furono molto pulp. Gli organizzatori per questo decidono di far disputare gli incontri nella tarda serata e in alcune occasioni i match terminano a notte inoltrata. Così è stato pure nei quarti di ‘Cabo', torneo che si disputa da qualche anno ed è sempre ben frequentato.

L'ultimo incontro dei quarti in programma era quello tra Coric e Ivashka. Per le semifinali si erano già qualificati il coriaceo tedesco Koepfer, il numero del tabellone Tsitsipas che sta vivendo la prima settimana lontano dalla sua bella Paula Badosa e l'australiano de Minaur, che punta al doblete messicano, avendo già vinto il 500 di Acapulco.

Coric era favoritissimo e dopo aver vinto 6-3 il primo set si porta avanti di un break nel secondo e senza troppi problemi va a servire per il match. Nel momento decisivo non tradisce, se la gioca all'attacco, forcing, poi prova a chiudere a rete, Ivashka non molla, ma l'ultimo colpo è il più facile per il croato, che tocca con leggerezza e fa il punto. Ha vinto, ma non lo sa. Non se ne rende conto. Forse perché intanto sono le 3 del mattino.

Ivashka va a rete, Coric torna indietro come dovesse rispondere e va a prendere l'asciugamano, quando l'arbitro chiama il punteggio capisce di aver vinto. Stupito si gira, va verso la rete, e quando si avvicina verso il giudice di sedia sorride, si scusa con Ivashka, che a sua volta gli sorride, poi Coric saluta l'arbitro e festeggia stavolta sì, ha capito, è in semifinale, sfiderà Tsitsipas, come nella finale di Cincinnati che vinse sorprendentemente un anno fa.