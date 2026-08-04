Come funziona la regola “anti-Sinner” che Auger-Aliassime ha proposto dopo il forfait a Montreal

Sinner, Djokovic e Alcaraz hanno saltato l’ATP Montreal. Per evitare che i big del tennis saltino i tornei 1000 c’è un dialogo tra ATP e organizzatori dei tornei, con una proposta già sul tavolo.

Si sta giocando il torneo 1000 di Montreal, Jannik Sinner non è in gara. Il numero 1 del mondo ha dato forfait, così come Djokovic, e Alcaraz, che però è fuori da tempo. Le polemiche che hanno fatto seguito alla decisione di Sinner sono state esagerate. Anche in Italia fin troppi lo hanno criticato. Certamente gli organizzatori del torneo hanno perso tanto senza Jannik, del quale si parla lo stesso in Canada.

Le rinunce di Sinner, Djokovic e Alcaraz all'Open del Canada

Un torneo importante senza Sinner, Djokovic e Alcaraz è una iattura per gli organizzatori e per l'ATP. Non è una novità per l'Open del Canada, che dei 1000 è da sempre quello meno fortunato. Da più parte sono piovute polemiche piccole e grandi, soprattutto contro Sinner. Perché lo spagnolo è infortunato e il serbo di anni ne ha 39, e non si può pretendere giochi sempre. Zverev è la testa di serie numero 1, seguono Auger-Aliassime e de Minaur. Insomma, c'è un'occasione d'oro per tutti. Un anno fa vinse Shelton, due anni fa addirittura Popyrin.

Auger-Aliassime rivela che ATP e organizzatori si stanno parlando

Felix Auger-Aliassime, numero 4 della classifica mondiale, gioca in casa, tecnicamente ha un'occasione eccezionale. Egoisticamente può essere anche contento, perché beneficia di tutti questi forfait. Ma è anche canadese e quindi fa anche il ‘tifo' per gli organizzatori. Nella conferenza stampa alla vigilia del torneo ha parlato delle rinunce delle stelle assolute del tennis maschile. Lo ha fatto dicendo che sul tavolo c'è una discussione tra i giocatori, cioè l'ATP, e gli organizzatori dei tornei, con diverse idee sul tavolo, per provare a trovare una soluzione che accontenti tutti.

La proposta per evitare che i big saltino i tornei 1000

Auger-Aliassime, che sul cammino potrebbe trovare Cobolli, ha confermato che c'è un confronto in atto per evitare tutti questi forfait: "Ci sono diverse idee sul tavolo per trovare un equilibrio: da un lato bisogna proteggere i giocatori, dall'altro tutelare i tornei. Una delle proposte è quella di non consentire ai tennisti di saltare lo stesso torneo per due stagioni consecutive".

Un'idea da mal comune mezzo gaudio, soprattutto per l'Open del Canada che precede Cincinnati, dove invece i big ci vanno tutti. Quindi dovesse passare questa regola i tennisti potrebbero scegliere con una cadenza precisa quale torneo saltare, ciò varrebbe anche per altri tornei ravvicinati come Madrid e Roma.