Colpo di scena Tsitsipas all’US Open: piegato ed eliminato dal numero 94 in classifica mondiale Clamorosa eliminazione di Stefanos Tsitsipas al primo turno dell’US Open. Il greco va ko contro Galan che si regala una notte da sogno. Strada spianata per Matteo Berrettini verso la semifinale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un colpo di scena senza precedenti che ha sorpreso tutti: appassionati di tennis e atleti in gara all'US Open di quest'anno. Soprattutto Matteo Berrettini che gongola dopo la clamorosa sconfitta di Stefanos Tsitsipas che viene eliminato dallo Slam nel modo più incredibile possibile. La strada verso la semifinale per l'azzurro ora è totalmente spianata dopo aver sconfitto Jarry nel primo turno e aver ottenuto in un colpo solo anche l'eliminazione dell’avversario designato agli ottavi – appunto Tsitsipas – e il probabile ai quarti, Fritz, andato anche lui clamorosamente ko contro Brandon Holt. Alla prima giornata nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere in campo il greco totalmente irriconoscibile e quasi incapace di rispondere ai colpi del suo avversario.

La notte da sogno di Daniel Elahai Galan Riveros all’US Open dopo aver battuto Tsitsipas.

Il numero 5 del tennis mondiale è stato però sconfitto dal numero 94 in classifica: Daniel Elahai Galan Riveros, questo il suo nome, 26 anni colombiano che ha partecipato agli US Open partendo dalle qualificazioni. Il tabellone gli ha piazzato davanti Tsitsipas sconfitto in quattro set con il punteggio di 6-0 6-1 3-6 7-5 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Galan si regala una notte da sogno che forse ricorderà per sempre pensando già di poter andare ancora avanti nel secondo turno abbordabile contro l’australiano Jordan Thompson. Ma a sorprendere tutti è stato soprattutto l'atteggiamento di Tsitsipas.

Nei primi due set Galan è stato perfetto con un saldo positivo di +5 tra vincenti (41) ed errori non forzati (36). Contro però c'era Tsitsipas a dir poco irriconoscibile capace di sbagliare praticamente ogni colpo: 51 errori e solo 61% di punti vinti con la prima di servizio. Il primo set è un monologo del colombiano che schiaccia completamente il greco un netto 6-0 in appena 22 minuti prima di ripetersi anche nel secondo chiudendo con un 6-1 in 56 minuti di gioco è avanti due set a zero. Tutti i presenti erano in attesa della reazione di Tsitsipas che però è rimasto completamente alle corde, quasi incapace di reagire.

Tsitsipas ha una reazione solo nel terzo set ottenendo il break e vincendo per 6-3 riaprendo la gara. Ma nonostante un quarto set che sembrava far presagire a una rimonta che ormai tutti erano pronti a vedere da parte del greco, Galan trova il controbreak nell'ottavo game e si porta avanti per 5-4. La gara scorre così via senza ulteriori sussulti da parte di Tsitsipas che a un certo punto getta completamente la spugna lasciandosi schiacciare dalla voglia, la fame di vittoria e la determinazione di Galan che ora sogna un US Open da sorpresa assoluta dello Slam lasciando i fan di Tsitsipas completamente increduli.