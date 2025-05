video suggerito

Coco Gauff e la gioia per l’elezione di Papa Leone XIV: “Mi sentivo come avessi vinto le Olimpiadi” Coco Gauff si è qualificata per il terzo turno degli Internazionali d’Italia. La tennista americana è a Roma e ha ‘esultato’ per l’elezione di Papa Leone XIV: “Come se avessi vinto le Olimpiadi”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'elezione di Papa Leone XIV è stato un tema agli Internazionali d'Italia di Roma. Non solo perché la notizia è di portata mondiale, ma perché il nuovo Pontefice ha un passato da tennista dilettante, come lui stesso si definì. Non è vero che è un fan di Alcaraz, ma tanti tennisti ne hanno parlato al Foro Italico, compresa Coco Gauff che ama il torneo del Foro Italico e che ha festeggiato l'elezione al soglio pontificio di un americano.

"Ho urlato all'elezione di Papa Leone XIV"

Ha faticato più del previsto Gauff per battere la canadese Victori Mboko al secondo turno degli Internazionali. Dopo la partita ha parlato di Papa Leone XIV. Il racconto della tennista è stato molto bello, semplice e preciso: "Non ho seguito molto tutte le fasi, ho visto alcune cose da quando sono arrivata qui a Roma. Ricordo che un giorno quando stavo arrivando al campo ho chiesto alla mia fisioterapista, che è cattolica, se ci fosse mai stato un Papa americano e lei mi ha risposto ‘mai, e probabilmente non ci sarà mai'. Poi stavamo guardando la tv quando hanno annunciato che il nuovo Papa fosse americano ho urlato, mi sono sentita come se avessi vinto alle Olimpiadi".

"Volevo esserci anche io a Piazza San Pietro"

La giocatrice americana sarebbe andata pure a piazza San Pietro, ma gli impegni tennistici hanno prevalso. Il giudizio su Robert Prevost è eccellente: "Lui sembra un brav'uomo, ho visto dei suoi video, alcune interviste del fratello e ho pensato ‘wow, è un brav'uomo'. Io non sono cattolica, ma volevo provare ad andare in piazza San Pietro quando è arrivata la fumata bianca. Ho visto tantissima gente che è corsa in piazza e sono stata molto vicina a fare lo stesso. Sono molto orgogliosa di essere stata nella stessa città dove è avvenuto questo evento storico. Spero che svolga un buon lavoro".