La storia della bufala di Papa Prevost tifoso di Alcaraz arrivata in diretta agli Internazionali In poche ore la bufala di Papa Prevost tifoso di Carlos Alcaraz fa il giro del mondo. Ne parlano anche in diretta durante gli Internazionali di tennis a Roma.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il volto di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, è apparso sui maxischermi del campo principale degli Internazionali di tennis che si stanno giocando a Roma proprio nel momento in cui il Santo Padre è stato annunciato al mondo intero come successore ufficiale di Papa Francesco. Nella convulsa giornata di ieri, giovedì 8 maggio, ciò che stava accadendo in Piazza San Pietro per un attimo si è intrecciato anche col tennis e col torneo di Roma che è alle sue prime fasi iniziali. Ma proprio il tennis e la passione per questo sport del nuovo Papa, ha dato il via in poche a una bufala riguardante lo stesso Pontefice.

In un'intervista rilasciata tempo fa all'Ordine Agostiniano sul sito Augustinianorder.org, Papa Leone avrebbe detto a proposito del tennis di essere un grande appassionato di questo sport e che gli piace molto Alcaraz. In realtà l'affermazione sul tennista murciano è del tutto errata e priva di fondamento tant'è che è il contenuto di quell'intervista rivela come il Santo Padre non abbia mai menzionato Alcaraz o espresso una sua preferenza per un tennista in particolare. Sì, lui si considera un tennista dilettante, ma non ha mai detto nulla sul numero due del tennis mondiale.

Il testo dell'intervista a Prevost modificata con l'inserimento della frase su Alcaraz.

Le reali parole di Prevost sulla sua passione per il tennis

"Mi considero un discreto giocatore dilettante di tennis. Da quando ho lasciato il Perù – aveva detto in quell'occasione Prevost, missionario in Sudamerica per oltre un decennio – ho avuto poche occasioni per allenarmi, quindi non vedo l'ora di tornare in campo". Tutto qui, questo è ciò che aveva detto Papa Leone XIV a proposito del tennis in generale, ma nulla più. Peccato però che questa bufala riguardante Alcaraz sia arrivata ad essere diffusa in diretta tv nazionale proprio durante la sfida dello stesso tennista spagnolo agli Internazionali di tennis a Roma.

Il momento in cui in diretta TV annunciano come Alcaraz sia il tennista preferito di Papa Leone XIV

Ma cosa è accaduto? Alcaraz ha sfidato e battuto Lajovic durante il torneo e nel frattempo su Tennis TV il telecronista racconta proprio come lo spagnolo sia il tennista preferito di Papa Leone XIV. Sui social il video riguardante questa affermazione diventa immediatamente virale e molti utenti si sorprendono per quanto sentito. "Credono che Carlos sia il favorito del nuovo Papa" scrive qualcuno sottolineando come la bufala si sia diffusa a macchia d'olio nel corso delle prime ore in cui il Pontefice è stato eletto e annunciato in Piazza San Pietro.