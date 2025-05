La partita di Fognini agli Internazionali viene interrotta: la reazione dei tifosi al nuovo Papa

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Roma è al centro del mondo da giorni. L'attesa per conoscere il nome del nuovo Papa è finita. È stato scelto l'americano Robert Prevost, che si farà chiamare Leone XIV. Eletto al quarto scrutinio si è presentato anche a Piazza San Pietro per il primo incontro con i fedeli. Roma è anche in questi giorni il centro del mondo del tennis, dove si giocano gli Internazionali d'Italia, dove è stato effettuato un omaggio al nuovo Pontefice.

L'omaggio degli Internazionali d'Italia al nuovo Papa

La fumata bianca è arrivata alle 18:08. Circa un'ora dopo il Papa è stato annunciato dal cardinal Mamberti. Qualche secondo di attesa in più per tutti per capire chi fosse Robert Francis Prevort, che quando è arrivato al balcone si è fatto scoprire al grande pubblico. Prevort ha deciso di farsi chiamare Leone XIV. Lui è il 267° Papa. La partita degli Internazionali d'Italia tra Fognini e Fearnley è stata interrotta per qualche minuto. Sul maxischermo si è visto un video con le immagini del nuovo Papa ed è stato letto questo messaggio: "La pace e la fratellanza tra i popoli rappresentano da sempre i valori fondanti e universali dello sport: temi oggi più che mai di attualità. Tutto il mondo del tennis si unisce oggi all'ideale abbraccio del Mondo al nuovo pontefice". Durante la lettura del messaggio è stata esposta sul maxi-schermo anche l'immagine di Papa Leone XIV.

Il tennis è lo sport preferito di Papa Leone XIV

Il tennis curiosamente è lo sport preferito del nuovo Pontefice. In un'intervista, di qualche anno fa, rilasciata al sito internet dell'Ordine di Sant'Agostino, disse: "Mi considero un giocatore dilettante i tennis, ma ho avuto poche occasioni per praticare il tennis da quando ho lasciato il Perù". Pare che il suo colpo migliore sia il rovescio.