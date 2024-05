video suggerito

Cocciaretto esibisce il suo francese con accento marchigiano al Roland Garros: il pubblico impazzisce Dopo essersi qualificata per gli ottavi di finale del Roland Garros, Elisabetta Cocciaretto si è presa la scena sul Suzanne Lenglen con un’intervista in cui ha risposto in francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Grande Italia al Roland Garros. Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi battendo anche il russo Kotov, Matteo Arnaldi contro pronostico ha battuto Rublev, numero 6 ATP. Un successo straordinario per il ligure. Gli ottavi li ha raggiunti pure Elisabetta Cocciaretto, che ha conquistato il pubblico di Parigi grazie anche alla sua simpatia e al suo ‘francese', che le ha regalato applausi e prodotto sorrisi sul Suzanne Lenglen.

Cocciaretto vince e vola agli ottavi, contro Gauff

Anche contro Samsonova partiva sfavorita, ma pure contro la russa ha ottenuto un fantastico successo. Primo set schizofrenico. 4-0 per l'azzurra, raggiunta incredibilmente. Al tie-break si impone Cocciaretto, che poi fa suo anche il secondo set. 7-6 6-2 e ottavi raggiunti. La marchigiana si guadagna così gli ottavi di finale, che giocherà contro l'americana Coco Gauff, numero 3 della classifica WTA.

La divertente intervista di Cocciaretto sul Suzanne Lenglen

Dopo aver superato il turno Cocciaretto ha celebrato il successo prima di riportarsi al centro del campo per l'intervista di rito. Un'intervista realizzata da un mito vero come Mats Wilander, talent TV da anni ma soprattutto tre volte vincitore del Roland Garros. Quando lo svedese le pone la prima domanda, tocca rispondere a Elisabetta Cocciaretto, lei lo fa, non in inglese, che è la lingua con cui si parla abitualmente nel circuito (e con i media), ma in francese.

Il francese di Cocciaretto è comprensibile, ma diciamo molto italiano e con un marcato accento marchigiano: "Buongiorno Parigi". Poi applausi e un gran sorriso. Cocciaretto continua: "Io ho studiato francese a scuola, ma non lo parlo molto bene, ma la prossima volta parlerò meglio in francese". Sorrisi enormi e un altro grande applauso, che spera davvero di avere una prossima volta. Ci sarà se batterà Coco Gauff domenica negli ottavi di finale del Roland Garros.