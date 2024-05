Sinner travolgente al Roland Garros, Kotov spazzato via in 3 set: ogni partita è sempre più forte

video suggerito

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista italiano si sbarazza del russo Kotov e continua il suo percorso netto a Parigi, dove domenica tornerà in campo contro il vincente di Moutet-Ofner. Agli ottavi di finale pure Matteo Arnaldi, autore di una grande impresa. Il ligure ha eliminato il russo Rublev, numero 6, e secondo tabellone a Parigi ora può sfidare Tsitsipas.

Sinner parte forte e fa subito il break

Pavel Kotov non è un fenomeno, ma è un giocatore ostico. Il russo ha già sfidato Sinner in questo 2024 e aveva mostrato di poter comunque fare partita. Il primo set è molto equilibrato, Kotov sa che se vuole rimanere in scia deve reggere il più possibile, ma il break lo fa Jannik, che si prende la prima partita con il punteggio di 6-4. Nel secondo set, il break arriva subito, al terzo gioco, Sinner lo mantiene fino alla fine, ed è 6-4 bis.

Periodico 6-4, Sinner è agli ottavi del Roland Garros

Avanti di due set Jannik è tranquillo, mantiene la velocità di crociera, ottiene un altro break subito e lo mantiene senza problemi. Finisce 6-4 6-4 6-4. Il tennista italiano conquista l'ennesimo ottavo finale Slam e aumenta il suo bottino nella classifica mondiale, che molto presto lo vedrà davanti a tutti.

Negli ottavi Sinner affronterà il vincente di Moutet-Ofner

Ora un po' di riposo (sabato) e domenica di nuovo in campo. Sinner sempre sul campo centrale affronterà il vincente di Ofner-Moutet, l'austriaco è avanti in classifica ma il francese è giocatore bizzoso e può essere quantomeno più ostico. Ma Sinner non deve paura di nessuno nemmeno al Roland Garros.