Cocciaretto d’acciaio, 13 ore in campo per trionfare a Losanna: “Settimana più pazza della mia vita” Elisabetta Cocciaretto a Losanna ha vinto il primo trofeo WTA 250 della sua carriera. Un’impresa per la giocatrice italiana che è rimasta complessivamente in campo 13 ore in tutto il torneo, e che ha raccontato alcuni retroscena su quella che ha definito come la settimana più pazza della sua vita. Diventerà top 30 nel ranking.

A cura di Marco Beltrami

Elisabetta Cocciaretto sogna e fa sognare l'Italia. La numero uno del nostro tennis ha vinto il torneo di Losanna battendo in una finale molto tirata Clara Burel. Primo titolo in carriera in un torneo WTA 250 per la giocatrice marchigiana che sta vivendo un 2023 da sogno e farà un bel balzo in avanti nel ranking WTA diventando una delle prime trenta tenniste a livello mondiale.

Un successo fortemente voluto per Elisabetta, ottenuto come piace a lei "remando" e tenendo duro in campo. Basti pensare che complessivamente nel Ladies Open Lausanne 2023 Cocciaretto ha giocato ben 13 ore annullando diversi match point. Anche contro Burel, ex numero uno al mondo a livello juniores e attualmente numero 84 della classifica (diventerà 61), la tennista italiana ha dimostrato grande carattere quando le cose si erano un po' complicate. Dopo aver vinto il primo set infatti Cocciaretto ha incassato il ritorno dell'avversaria che dopo aver pareggiato i conti si è portata avanti di un break nel terzo parziale.

Qui è venuta fuori Elisabetta che è rimasta sempre sul pezzo ed è riuscita a rimontare e prendersi il titolo. Ha saputo pazientare contro una giocatrice che ha messo il match sul palleggio costante, provando ad approfittare anche delle condizioni fisiche non ottimali di Elisabetta incerottata alla spalla e con una fasciatura all'altezza del ginocchio. Game, set e match per l'azzurra che si è lasciata travolgere dall'emozione dopo la vittoria incassando l'ovazione del pubblico svizzero.

Si chiude in maniera perfetta una settimana assai complicata per Cocciaretto che ha avuto il merito e il piglio di crederci sempre, anche nei momenti più complicati. Nelle dichiarazioni post-match con un sorriso smagliante, tutta la sua soddisfazione: "È stata la settimana più pazza e dura della mia vita. Sono arrivata qui senza aspettative, cercando di giocare il maggior numero di partite, ho giocato 13 ore in campo, mi sono goduta tutto. È stato incredibile, quindi grazie davvero a tutti. Siete fantastici".

A complicare il tutto è stato anche un cambio di programma inaspettato per Elisabetta che ha svelato tutto nel suo intervento, chiamando in causa il suo coach Scolari: "Saremmo dovuti arrivare qui in treno sabato, ma il treno è stato cancellato e siamo arrivati in macchina. Ringrazio Fausto Scolari, non solo per avermi accompagnata in macchina, ma per essermi stato accanto non solo questa settimana ma dall’inizio della mia carriera. Adesso vedremo se lo farò guidare verso casa fino al ritorno. Lo ringrazio per avermi dato tanto per farmi crescere anche in termini di fiducia".