Cobolli superlativo ad Amburgo: rimonta Etcheverry e si prende la terza finale della sua carriera

A cura di Vito Lamorte

Flavio Cobolli è in finale all'ATP di Amburgo. Il tennista azzurro è autore di una splendida rimonta in semifinale nei confronti di Tomás Martín Etcheverry (2-6 7-5 6-4) e conquistando la terza finale della sua carriera a livello ATP, la seconda stagionale e la seconda in un 500.

Domani sfiderà uno tra Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime nell'ultimo atto del torneo tedesco. Sulla camera dopo la battaglia con l'argentino ha scritto: "Artigli e cuore".

Cobolli ribalta Etcheverry ed è in finale all'Atp Amburgo

Il primo set se lo aggiudica il tennista argentino, che gioca ad altissimo livello; ma Cobolli nel secondo set dopo essere andato sotto (3-1) e stato bravo a recuperare il break portandosi sul 2-3. Da quel momento è iniziata di fatto un'altra partita, con il tennista azzurro e il suo avversario che si sono dati battaglia senza esclusione di colpi. Dopo aver rimesso la gara in equilibrio, Cobolli nel terzo set è riuscito a rompere l'equilibrio e si è preso la seconda in un torneo ATP 500.

Il tennista romano va a caccia del secondo titolo in carriera dopo quello vinto a Bucarest qualche settimana fa: in finale la sfiderà contro il vincente della seconda semifinale che vedrà Andrey Rublev contro Felix Auger Aliassime.