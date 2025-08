Clara Tauson in lacrime a fine partita, rivela una notizia straziante: “Sono sotto shock”

La tennista s’è qualificata per la semifinale del Masters 1000 di Montreal ma non ce la fa a trattenersi. “Due giorni fa, purtroppo, è morto mio nonno. Ci tenevo a vincere per lui, spero mi stia guardando da lassù”.

Clara Tauson scoppia a piangere. Alla fine della partita di Montreal con Madison Keys non ce la fa a trattenersi ma a provocarle la crisi emotiva non è il risultato sportivo, che invece è stato molto positivo. "Sono ancora sotto shock", dice con la voce rotta dalle lacrime. Si ferma per un attimo, mette una mano sul viso per trattenere quel sentimento che le sale dal profondo del cuore poi spiega che ha qualcosa dentro, causa della sua sofferenza: il forte dolore provato per la morte del nonno, venuto a mancare un paio di giorni fa.

In lacrime per il nonno che non c'è più: "Spero mi stia guardando da lassù"

La 22enne tennista danese (attualmente 15ª nel Ranking Wta live) ha appena ottenuto il migliore risultato della sua giovane carriera: ha battuto l'americana Madison Keys (6ª) con il punteggio di 6-1, 6-4 e si è qualificata per le semifinali del Masters 1000 National Bank Open dove incontrerà Naomi Osaka. Un'altra vittoria "pesante" per la scandinava che nel turno precedente aveva addirittura eliminato Iga Swiatek, reduce dal trionfo a Wimbledon.

Ed è proprio tra questi due incontri con la polacca e con la statunitense che ha ricevuto la brutta notizia del lutto in famiglia. E l'ha condivisa davanti a tutti, in mezzo al campo, liberandosi dall'angoscia e dal dispiacere. "Due giorni fa, purtroppo, mio nonno è mancato – le parole di Tauson -. Sono stata informata il giorno dopo aver battuto Swiatek. Per questo ci tenevo tanto a vincere questa partita giocando anche il mio tennis migliore. Ci tenevo che lui mi vedesse e spero tanto che mi stia guardando da lassù".

Tauson pronta a un'altra grande sfida contro Naomi Osaka

Dopo Swiatek e Keys (campionessa degli Australian Open per aver sconfitto Aryna Sabalenka), Tauson è attesa da un altro incontro con una big del tennis femminile mondiale: quello con la giapponese Naomi Osaka, vincitrice di ben 4 Slam tra il 2018 e il 2021. La danese ha capitalizzato al massimo le opportunità di break point e chiuso il primo set in mezz'ora. Il copione non è cambiato nel secondo, dove l'americana ha perso di nuovo e la scandinava è riuscita a tenere il match in controllo, conquistando la seconda vittoria consecutiva contro un'avversaria piazzata tra le prime 10 al mondo.

Osaka è giunta in semifinale superando Elina Svitolina con il punteggio di 6-2, 6-2. A fine incontro l'ucraina ha rivelato di aver subito minacce di morte dopo la sconfitta e ha denunciato il comportamento "vergognoso" degli scommettitori. Chi passa tra Tauson e Osaka si giocherà il titolo in finale con una tra Victoria Mboko ed Elena Rybankina.