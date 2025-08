Svitolina perde, viene travolta di insulti sui social e si sfoga. Kyrgios la difende: “Disgustoso”

Elina Svitolina è stata sconfitta nei quarti di finale del torneo 1000 di Montreal. L'ucraina è stata battuta 6-2 6-2 da Naomi Osaka. Un risultato netto e assai deludente per Svitolina, che aveva una grossa chance visto anche il campo di partecipanti. La numero 13 WTA non solo ha dovuto digerire questa sconfitta, ma ha anche dovuto leggere messaggi orrendi sui social network, da parte di scommettitori ha le hanno augurato il peggio possibile. Lei ha denunciato tutto sui social, non nascondendo nemmeno i nomi degli odiatori. A suo supporto è arrivato pure Nick Kyrgios, che per una volta si è tolto il mantello da cattivo del tennis.

Svitolina ko con Naomi Osaka

Una sconfitta pesantissima. Svitolina, stava giocando bene, ma è venuta meno contro Osaka, che è in semifinale contro la danese Tauson, tennista in ascesa. Tanti scommettitori (che sono la piaga del tennis) avevano deciso di puntare su di lei e hanno perso i loro soldi. Alcuni di questi hanno inondato di messaggi orrendi la tennista che non si è fatta scrupoli verso chi non ne ha avuti minimamente.

Svitolina denuncia gli haters: "Vergognatevi"

C'è stato chi ha augurato del male a lei e alla sua famiglia (ha una bambina), c'è stato chi ha inneggiato addirittura alla guerra tra Russia e Ucraina. Svitolina ha fatto degli screen di alcuni messaggi e li ha postati sui suoi profili social: "A tutti gli scommettitori voglio dire una cosa: sono una mamma prima di essere un'atleta. Il modo in cui vi rivolgete alle donne, alle madri, è vergognoso. Se le vostre madri vedessero i vostri messaggi rimarrebbero disgustate".

Leggi anche Zverev riparte da Toni Nadal per rilanciarsi: lo zio di Rafa potrebbe diventare il suo allenatore

Kyrgios scende in campo al fianco della tennista

Ovviamente in tanti hanno mostrato sostegno a Svitolina, tra coloro che l'hanno appoggiata c'è anche Nick Kyrgios. L'australiano, ormai da tempo, è il ‘cattivo' del tennis, anche sui social: ha messo nel suo mirino da un pezzo Sinner, al quale non ha risparmiato nulla, ma i suoi commenti tranchant li hanno subiti in parecchi. Stavolta ha mostrato il suo lato buono, unendosi a una folta schiera, ha ripostato gli screen di Svitolina e ha scritto una sola parola: "Disgusting", cioè "Disgustato". Per una volta si è pienamente d'accordo con Kyrgios.

Gli accoppiamenti delle semifinali del WTA 1000 Montreal

Le semifinali del torneo WTA di Montreal le disputeranno la 18enne canadese Mboko contro la kazaka Rybakina, la giocatrice con la miglior classifica tra quelle rimaste, e la danese Tauson con la rediviva Naomi Osaka, tornata clamorosamente in auge. Nel torneo 1000 maschile di Toronto invece le semifinali sono Zverev-Khachanov e Fritz-Shelton.