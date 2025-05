Chi è Navone, l’avversario di Sinner agli Internazionali che vuole “rovinare” il ritorno di Jannik

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner dopo oltre tre mesi tornerà a giocare una partita ufficiale. Il suo primo avversario del numero 1, dopo la sospensione, agli Internazionali d'Italia sarà Mariano Navone, tennista argentino di medio cabotaggio. È un buon giocatore Navone, che è entrato nel grande giro nel 2024. Non è un fenomeno, non ha ancora vinto un torneo in carriera, ma ha una storia davvero interessante. Navone crede all'impresa e spera di fare scacco matto al re del tennis sabato 10 maggio sul Centrale degli Internazionali d'Italia.

Chi è Navone: due finali ATP in carriera

24 anni, argentino, cresciuto con il mito di Djokovic e di Nalbandian. Mariano Navone, che ha questo nome italianissimo, ha fatto una fatica enorme a entrare nella top cento. Nel 2024 all'improvviso è esploso. A Cordoba gioca il primo torneo della carriera, poche settimane passa dalle qualificazioni alla finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, perdendo con il connazionale Baez. Fa il grande salto, si garantisce i tornei più importanti. Gioca un'altra finale, ma la perdea a Bucarest, contro Fucsovics.

A livello challenger è stato implacabile. Dopo i cinque vinti nel 2023, lo scorso maggio a Cagliari vinse il challenger 125 sconfiggendo Musetti. La sua classifica ha avuto un'impennata pazzesca, è arrivato fino al numero 29. Ha disputato le Olimpiadi ed è stato testa di serie al Roland Garros.

Il difficile 2025 di Navone: 13 ko e 99esimo nel ranking ATP

Navone, detto ‘La Navoneta', un omaggio a ‘La Scaloneta', il nome con il quale vengono soprannominati i calciatori dell'Argentina guidata dal c.t. Scalon, non è riuscito a confermarsi in questo 2025, la classifica è calata,tremendamente. L'argentino adesso è numero 99 ATP, con 10 vittorie e 13 sconfitte. A Roma ha esordito bene, battendo in due set Cinà e ora c'è la prima sfida con Sinner.

Navone ci crede: "Mi preparerò per vincere"

Dopo aver sconfitto Cinà, Navone, ora numero 99 della classifica mondiale, si è presentato in conferenza stampa e smargiasso ha detto: "Jannik è un giocatore fenomenale. Devo prepararmi, fare il mio gioco e proverò a vincere. Sarà una partita difficile. Mi preparerò per vincere e cercherò di rovinargli il rientro. A lui mancherà un po' il ritmo, ma qui a Roma avrà tutto l'appoggio del pubblico. Avrei voluto incontrarlo più avanti ma sarà comunque una bellissima esperienza. Cercherò di giocare su alti livelli".