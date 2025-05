video suggerito

Quando gioca Sinner contro Navone agli Internazionali di Roma, data e orario del prossimo incontro Jannik Sinner farà il suo esordio a Roma negli Internazionali d'Italia sabato 10 maggio, in orario da definire. Tutto quello che c'è da sapere sul prossimo avversario, Mariano Navone.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner giocherà la sua prima partita a Roma contro Navone sabato 10 maggio. Il match d'esordio del tennista azzurro dovrebbe aprire il programma serale, alle 19, e sarà trasmesso in TV gratis sulla Rai, oltre che su Sky. Si tratterà di una prima volta per Jannik che non ha mai giocato contro il suo avversario reduce dalla vittoria su Cinà. La testa di serie numero uno dopo il bye nel primo turno, giocherà per l'accesso al terzo turno dove troverà in tabellone uno tra Davidovich Fokina e De Jong. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sinner-Navone agli Internazionali di Roma, quando gioca: data e orario

Jannik Sinner giocherà la sua prima partita a Roma sabato 10 maggio contro Mariano Navone. L'esordio del tennista italiano numero uno al mondo agli Internazionali d'Italia, nel secondo turno del torneo si disputerà sul centrale del Foro Italico non prima delle ore 19. Questa l'indiscrezione di Sky sul confronto tra Jannik e l'argentino che aprirà dunque il programma serale.

Chi è Navone, primo avversario di Sinner nel torneo di Roma

Il primo avversario di Jannik Sinner sarà l'argentino Mariano Navone, 24enne numero 99 del mondo. Un giocatore da non sottovalutare sulla terra battuta, che è la sua superficie preferita. Il sudamericano può essere un osso duro sulla terra rossa, anche se la differenza di peso di palla potrebbe essere un fattore per Sinner. Un buon test per il primo giocatore del ranking ATP, che se la vedrà con un tennista che non ha mai affrontato in carriera. Il best ranking di Navone è stato il 29° posto, raggiunto nel 2024.

Dove vedere in TV e streaming l'esordio di Sinner a Roma

La prima partita di Sinner a Roma contro Navone si potrà vedere in TV in chiaro. Il match potrebbe essere quello scelto dalla Rai per la diretta su Rai 2. La TV di Stato ha infatti la possibilità di trasmettere un confronto al giorno, e quale partita migliore se non quella del numero uno al mondo. Diretta TV anche su Sky, su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, con la piattaforma che trasmette tutti i match del torneo. Streaming gratis sulla piattaforma Rai Play e su Sky GO, app riservata agli abbonati.