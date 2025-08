Casper Ruud si sposa, è molto attento alle spese: “Vorrei sapere cosa sto pagando, cosa costa di più”

Casper Ruud è attualmente impegnato nel torneo 1000 di Toronto, dove affronterà Khachanov negli ottavi di finale. Il 26enne tennista norvegese in questo momento ha anche altri pensieri per la mente, visto che sono in corso i preparativi per il suo matrimonio con la fidanzata Maria Galligani. Ruud non usa giri di parole sulla sua attuale ‘preoccupazione', se si può dire così per uno che di soli premi ha guadagnato finora in carriera oltre 21 milioni di euro, ovvero sapere quanto viene speso e per cosa. Casper lo dice col sorriso, ma intanto lo dice…

Chi è Maria Galligani, la fidanzata e futura moglie di Casper Ruud

Maria Galligani è la compagna da anni di Ruud. Nata anche lei in Norvegia nel 1997 (è dunque più grande di un anno), ha origini italiane, come suggerisce il suo cognome. È laureata in psicologia e ha lavorato per un'azienda di nutrizione sportiva. La coppia sta insieme dal 2018, convive a Oslo, e Maria segue spesso Casper nei suoi tornei in giro per il mondo. Condividono la passione per i viaggi, il golf e il loro cane Malshi, di nome Bajas. Nel novembre del 2024, Ruud ha annunciato che si sarebbero sposati, pubblicando una sua foto con Maria su una spiaggia con la scritta "can't wait to marry you", ovvero "non vedo l'ora di sposarti".

Ruud ha saltato l'intera stagione sull'erba a causa di un problema al ginocchio sinistro che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Wimbledon. Ha approfittato della pausa dal gioco per viaggiare alla ricerca della location giusta per il suo matrimonio, che peraltro vuole mantenere segreta. Casper piuttosto vuole partecipare ad altre decisioni importanti, visto che sta pagando lui le spese delle nozze.

Ruud vuole sapere bene il rendiconto delle spese per le sue nozze

"Ho avuto un po' di tempo per organizzare il mio matrimonio per l'anno prossimo – Ruud ha raccontato a ‘Tennis Channel' – Dato che non ho giocato sull'erba, ho avuto il tempo di fare qualche viaggio all'estero per trovare la location perfetta, e ci siamo riusciti. Ma non vi dirò la location, vi dirò quando sarà, la prossima estate. Bellissimo. È stato davvero divertente essere coinvolti. Voglio dire, la maggior parte di noi paga il matrimonio, quindi vorremmo sapere per cosa stiamo pagando, almeno io…".

Casper Ruud con la fidanzata e futura moglie Maria Galligani: stanno insieme da 7 anni

"Quindi voglio essere coinvolto, ci sono certi dettagli come i colori e le cose sul tavolo, queste cose le evito completamente, lascerò che sia Maria a decidere tutto, ma volevo avere voce in capitolo sul luogo e sulla data e sapere un po' qual è il costo maggiore, sai, cosa sto pagando…", ha concluso il norvegese ridendo.