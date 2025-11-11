Carlos Alcaraz legge e subisce le critiche: “Sono stato influenzato da commenti dopo le sconfitte”

A Torino Alcaraz lotta a distanza con Sinner per il numero 1 e tra una sfida e l’altra ha avuto il tempo di rilasciare una lunga intervista nella quale ha parlato anche delle tante critiche che incassa.

Carlos Alcaraz ha vissuto un'annata straordinaria, ma le ultime due settimane hanno un peso non indifferente. A Bologna proverà a vincere per la prima volta la Coppa Davis, mentre alle Finals di Torino cercherà di mantenere almeno il numero 1, che Sinner vuole scippargli. Dopo l'esordio vincente con de Minaur lo spagnolo si è scrollato di dosso un po' di tensione e ha scacciato via anche tante critiche che gli erano piovute addosso dopo l'esordio negativo del 1000 di Parigi. In un'intervista l'attuale re del tennis spiega che le critiche non lo mettono troppo in difficoltà, tranne in alcuni casi.

Alcaraz e la lotta a distanza con Sinner per il numero 1

Un 2025 da circoletto rosso. Due Slam vinti, tre finali Major in totale, tutte contro Sinner, il numero 1 riconquistato dopo tanto tempo. Più una sfilza di tornei portati a casa. Però la prima posizione non è blindata e soprattutto ci sono le Finals di Torino e quelle di Davis da vivere da protagonista. La preparazione alle ultime due settimane della stagione è stata complessa. Il ko orrendo con Cameron Norrie ha ridato la chance a Sinner di prendersi il numero 1 ed ha posto dubbi sul gioco a livello indoor di Alcaraz, che spesso è venuto meno durante l'autunno.

"In ogni caso ricevo commento negativi"

Critiche a profusione, comprese quelle del sempre attento Jim Courier, che dopo la debacle di Parigi era andato giù pesante. In una lunga intervista concessa ad ‘As' Alcaraz ha sorpreso parlando proprio delle tante critiche. Perché a precisa domanda ha risposto che le critiche non lo scalfiggono, ma fino a un certo punto: "Ci sono momenti belli e momenti brutti, ci sono sconfitte e sconfitte. A volte, onestamente, non mi dispiace leggere commenti negativi. Che tu stia facendo le cose nel modo giusto o nel modo sbagliato, riceverai commenti negativi. Da persone che sono veri fan o che ti odiano. Ci sono state sconfitte dopo le quali certi commenti negativi mi hanno influenzato".

Carlos Alcaraz alle Finals di Torino 2025

Lo spagnolo ha esordito vincendo in due set con de Minaur. Non ha sfoderato la miglior prestazione della carriera, ma ha portato a casa il risultato ed era quello che contava. Ora c'è Taylor Fritz: sfida chiave per il passaggio in semifinale e per la corsa al numero 1. Infine giovedì l'incontro con Lorenzo Musetti, che in ogni caso avrà bisogno di vincere per poter sperare in un posto tra i primi quattro a Torino.