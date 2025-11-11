ATP Finals 2025, il programma di martedì: orari e dove vedere Alcaraz-Fritz e Musetti-de Minaur

Carlos Alcaraz e Taylor Fritz scenderanno in campo a Torino alle ore 14. Diretta TV solo su Sky. Musetti-de Minaur sarà invece la partita serale odierna delle ATP Finals e prenderà il via non prima delle ore 20:30, live anche su Rai 2.

È arrivato già il momento in cui non si può scherzare più. Dopo le partite della prima giornata del Connors Group, sotto con quelle della seconda che potrebbero già consegnare alle semifinali uno tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. E soprattutto potrebbe in serata vedere eliminato uno tra Lorenzo Musetti ed Alex de Minaur, battuti in avvio. In questo martedì 11 novembre la partita tra Musetti e de Minaur sarà trasmessa anche in diretta TV in chiaro, su Rai 2 alle ore 20:30. Il programma integrale, comprensivo anche degli incontri di doppio si potrà seguire solamente su Sky già dalle ore 11:30.

ATP Finals, il programma di oggi: orari e partite

Si comincia alle 11:30 con il doppio di chi ha già vinto. Si parte con Granollers/Zeballos, campioni di Roland Garros e degli US Open, contro Bolelli e Vavassori. Poi dalle 14 la scena è di Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Breve pausa prima di ripartire con Krawietz/Puetz contro Cash/Glasspool

ore 11:30: Granollers/Zeballos-Bolelli/Vavassori

ore 14: Carlos Alcaraz-Taylor Fritz

ore 18: Krawietz/Puetz-Cash/Glasspool

ore 20:30: Lorenzo Musetti-Alex de Minaur

Musetti-de Minaur, quando gioca: orario e dove vederla

Lorenzo Musetti ha esordito perdendo con Fritz alle ATP Finals. Il tennista italiano è stato sconfitto in due set ed ha bisogno di vincere per rimanere in corsa per il passaggio in semifinale. Situazione identica per de Minaur, battuto domenica da Alcaraz. L'incontro si terrà stasera e inizierà alle ore 20:30. Diretta TV sia su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), che su Rai 2, in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW per abbonati e RaiPlay.

Dove vedere Alcaraz-Fritz in tv e streaming

Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, numero 1 e numero 6 della classifica ATP, scenderanno in campo quando a Torino scoccheranno le ore 14. Alcaraz ha vinto quattro dei cinque precedenti con l'americano, che si è imposto ‘solo' in Laver Cup. L'incontro sarà appannaggio solo degli abbonati di Sky, che potranno vederlo sui canali 201 e 203 e in streaming su Sky Go, e su NOW.