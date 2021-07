Carlos Alcaraz già eguaglia Nadal: a 18 anni ha vinto il primo titolo ATP Carlos Alcaraz ha vinto il torneo ATP 250 di Umago. Il tennista spagnolo in finale ha battuto 6-2 6-2 Gasquet ed ha conquistato il primo titolo ATP ad appena 18 anni. Alcaraz è il terzo più giovane giocare dal 2003 in poi ad aver vinto un torneo, meglio di lui solo Nadal e Nishikori, ed è il primo 2003 a conquistare un titolo da professionista.

A cura di Alessio Morra

Nella giornata di oggi si è scritta una pagina importante nella storia del tennis. Perché il baby talento spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto a soli 18 anni e 2 mesi il primo torneo ATP della sua carriera. Alcaraz è il primo 2003 a vincere un torneo e continua a ripercorrere le orme di Nadal, che vinse pure lui il primo titolo a 18 anni e 2 mesi – il re del Roland Garros aveva appena otto giorni in meno rispetto al giovane connazionale quando vinse a Sopot nel 2004.

Alcaraz trionfa a Umago

La chance era grossa, e si sa che quando il momento è importante si vedono i campioni. La concorrenza non era enorme, ma nel 250 di Umago delle insidie non mancavano per questo ragazzino che invece si è imposto agevolmente e in finale ha battuto con un periodico 6-2 Richard Gasquet, oggi 35 anni ma ai tempi anche lui era una baby promessa. Alcaraz vincendo farà anche un grande balzo in classifica, ma soprattutto ha rotto il ghiaccio a livello ATP, ha colto un primato ed è entrato soprattutto in un club molto ristretto.

Alcaraz è il primo diciottenne che vince un titolo ATP da Delray Beach 2008, all'epoca vinse il nipponico Kei Nishikori. Ed è il più giovane in assoluto dal 2004 in poi, quando Nadal, che prova a emulare, trionfò in un torneo in Polonia nel 2004. In questo 2021 appena quattro tennisti con meno di vent'anni hanno vinto un titolo ATP, gli altri l'argentino Cerundolo, Sebastian Korda e Jannik Sinner. Inoltre dal 2003 è appena il terzo giocatore che nello stesso anno vince un torneo challenger e uno ATP.

In questa domenica si sono conclusi anche i tornei di Gstaad, vinto dal norvegese Ruud che ha battuto Gaston e ha bissato il successo di Bastad, e quello femminile di Palermo, in cui ha trionfato l'americana Danielle Collins, testa di serie numero 1 che mette alle spalle un periodo complicato e si aggiudica il secondo titolo WTA della carriera, in finale ha superato la romena Ruse.