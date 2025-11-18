Caos in Coppa Davis a Bologna, un uomo urla dalla tribuna: “Fermate il gioco! Chiamate la polizia”

La Coppa Davis senza Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che non prenderanno parte alla competizione, rispettivamente, con Spagna e Italia, inizia subito in salita. Questo pomeriggio alle ore 16 hanno avuto inizio i quarti di finale che andranno in scena da martedì 18 a giovedì 20 novembre. In campo quest'oggi dalle 16 la sfida tra Francia e Belgio che ha un po' inaugurato il torneo ma subito tra le polemiche. Sui social infatti è diventato virale il video di un tifoso che improvvisamente ancor prima della sfida tra le due nazionali decide di alzarsi in tribuna per chiedere di fermare la partita.

Il motivo è chiaro e lo si evince dalle parole dell'uomo nervoso per via della visuale limitata che ha da quella posizione di campo dov'è seduto praticamente tra le prime file. "Abbiamo pagato un casino di soldi, per favore fermate il gioco – grida l'uomo che poi aggiunge -. Levate le telecamere davanti a noi non si vede un ca**o". Il tifoso alle sue spalle seduto lo riprende e poi aggiunge lui stesso: "La gente si lamenta perché qui non si vede niente".

Alla ‘SuperTennis Arena' di BolognaFiere dove si sta svolgendo la Coppa Davis dunque, la contestazione prende subito piede: "Per fortuna abbiamo fila 5 ma vi assicuro che non si vede niente nelle prime file" continua ad aggiungere il ragazzo autore del video. Nel frattempo l'uomo che sta gridando a gran voce il proprio malumore aggiunge: "Chiamate la polizia qui non si vede un ca**o, per favore levate le telecamere". Anche altre persone si alzano in piedi nel tentativo di cercare di vedere qualcosa della partita ma evidentemente senza successo.

Difficoltà nel riuscire a vedere la partita dunque soprattutto tra le prime file dove verosimilmente i biglietti costano di più anche per via del contatto diretto con i tennisti in campo. Alla ci vogliono parecchi minuti prima di calmare l'uomo per spostarlo in un'altra postazione dove evidentemente la visuale era migliore. Una volta ristabilita la calma all’interno del palasport, il transalpino e il belga possono finalmente sfidarsi con un ritardo di circa 25 minuti rispetto all’orario prefissato.

E pensare che oltre 50 mila mq sono stati messi a disposizione della Federazione Internazionale Tennis, suddivisi in quattro padiglioni, per ospitare a Bologna questo evento e garantire a 10mila persone di assistere alle partite dalle tribune. Inizio in salita dunque per uno dei tornei più criticati degli ultimi tempi per via del suo nuovo format contestati anche dagli stessi atleti.