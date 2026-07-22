Camila Giorgi si allena incinta: “Con lui in grembo è strano. Mi sembra di aver mangiato tantissimo”

Camila Giorgi nel 2027 torna a giocare da professionista, intanto, mentre è in dolce attesa si allena duramente: “Lo faccio per tre ore al giorno”.

Da più di due anni e mezzo Camila Giorgi non gioca più a tennis, da professionista. Nel mezzo ha fatto diverse cose, compresa l'Isola dei Famosi, nella versione italiana. Adesso ha rimesso nel mirino il suo sport, tre mesi fa annunciò il ritorno alle gare nel 2027. Si sta allenando, lo fa duramente, e lo fa con il ‘pancione', perché da diversi mesi è incinta, è in dolce attesa Giorgi che in un'intervista ha parlato anche dei duri allenamenti che svolge sul campo da tennis, alla presenza fissa oltre che di un preparatore di alcuni medici che la seguono minuto per minuto.

Giorgi: "Mi alleno seriamente, ho dei medici che mi seguono"

Al torneo di Miami del 2024 ha giocato l'ultima partita della sua carriera, per ora. Nel successivo mese di maggio il suo nome era finito nell'elenco ufficiale dei tennisti ritirati, anche se lei la parola ritiro non l'ha pronunciata mai. Lo scorso aprile, dopo aver ampiamente già annunciato di essere in dolce attesa, ha fatto sapere che nel 2027 sarebbe tornata alle gara.

A La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi allenamenti che sono intensi e complicati, considerato che è un arrivo un bambino: "Da qualche mese mi sto allenando seriamente. Ho anche un preparatore, ho una squadra con me. Essendo incinta ho dei medici che mi seguono, ed è fondamentale per me perché il bambino e il suo benessere rappresentano la prima cosa".

Medici e preparatori in campo mentre Camila Giorgi si allena duramente: "Non mi piace agire d'istinto, fuori dal campo voglio che tutto sia fatto con una logica. Mi alleno circa tre ore al giorno, poi ci sarà un periodo piuttosto breve in cui non potrò farlo, ma poi non credo avrò problemi a tornare in forma". Il bimbo è l'unica grande priorità: "Vado in campo con lui in grembo e mi fa strano, mi sembra di aver mangiato tantissimo, io che con quattro olive mi riempio. Però è bellissimo“.

"Non ho mai dato l'addio al tennis", tornerà in campo nel 2027

Giorgi ha parlato anche del suo ritiro dal tennis, spiegando che è stato un periodo di pausa: "Non è mai stato un addio. Sono abbastanza riservata e faccio sapere poco della mia vita. Ho preso una pausa da questo sport perché volevo fare altre cose nella vita. Spero di rientrare in un torneo italiano, anche un torneo minore, poi quando sarò al 100%, tornerò sul circuito". Al suo fianco ci sarà il marito nonché allenatore Andrea Presutti, che l'accompagnerà nella nuova vita tennistica.

"Sinner è un fenomeno, guardo più tennis maschile che femminile"

Infine gli elogi a Sinner e un apprezzamento forte per il tennis maschile che segue di più rispetto a quello femminile: "Jannik è fenomenale, vedo più il tennis maschile, se c'è qualche match femminile interessante lo guardo, è una passione che ho sempre avuto ed è uno spettacolo in tutti i sensi".