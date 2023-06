Bublik indignato dalla scorrettezza di Goffin a ‘s-Hertogenbosch: “Onestamente mi dici questo?” Bublik sarà l’avversario di Sinner nel torneo sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. Il kazako ha battuto al primo turno in Olanda Goffin, in un match contraddistinto da un episodio curioso.

A cura di Marco Beltrami

Alexander Bublik sarà l"avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo di ‘s-Hertogenbosch. Non un avversario semplice per il tennista italiano testa di serie numero 2 del tabellone e all'esordio sull'erba. Mentre per l'altoatesino questo sarà il primo match sulla nuova superficie, il kazako ha già una partita vinta all'attivo contro il belga Goffin nel primo turno. Una sfida in cui c'è stato anche un momento particolare, con una discussione tra i due tennisti.

Alla fine a trionfare è stato Bublik che si è imposto con un doppio 7-5. Il numero 47 del ranking ATP noto per il suo tennis tutto genio e sregolatezza è stato bravo a non lasciarsi prendere dalla rabbia dopo una situazione controversa, legata ad un errore del giudice di sedia. Tutto è nato infatti da un colpo di Bublik che è stato chiamato fuori. In realtà la pallina aveva toccato metà della linea laterale e dunque era assolutamente buona, come confermato anche dalla tecnologia e dall'occhio di falco.

A quel punto dopo aver riconosciuto il suo errore, l'arbitro ha tolto il punto al belga ma non lo ha dato al suo avversario, invitando invece i tennisti a rigiocarlo. Una scelta che ha fatto arrabbiare Bublik che ha spiegato che comunque Goffin era arrivato giusto a toccare la pallina, visibilmente i ritardo e incapace di rispondere. Niente di fatto invece con il giudice di sedia deciso nel portare avanti la sua presa di posizione.

A questo punto Bublik se l'è presa con Goffin: "Cosa intendi per ripetizione? David dai eri in ritardo con la palla, eri completamente in ritardo. Era finita fuori dal campo". L'avversario invece di riconoscere il tutto, ha parlato delle possibilità che avrebbe avuto di giocare se l'arbitro non l'avesse chiamata fuori: "Sì, ero in ritardo, ma forse potevo riprenderla e ho perso completamente l'opportunità. Ha detto "fuori" e ho perso ogni chance forse potevo farcela". Bublik infastidito ha deciso di chiudere il discorso: "Hai mancato completamente la palla che è finita a metà linea. Onestamente mi stai dicendo che avresti potuto fare quel particolare scatto? Non c'è modo, non c'è modo".

Nonostante tutto comunque Bublik è riuscito a portare a casa la vittoria e a regalarsi la sfida con Sinner al quale in un'occasione riservò belle parole in campo riconoscendo il suo talento e il suo essere "non umano". Appuntamento a mercoledì