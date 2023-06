Bublik impazzisce contro l’arbitro sotto gli occhi di Sinner: “Non parlarmi ora, hai sbagliato” Durante il match con Sinner negli ottavi del torneo 250 di Hertogenbosch, il tennista kazako Alexsandr Bublik ha litigato pesantemente con il giudice di sedia.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha esordito con un bel successo nel torneo di Hertogenbosch, il primo torneo sull'erba della stagione dell'altoatesino. Sinner ha vinto agevolmente contro Bublik e venerdì tornerà in campo contro il finlandese Ruusuvuori. Durante l'incontro c'è stato un momento in cui il giocatore kazako ha litigato con l'arbitro, parole fortissime quelle di Bublik, non nuovo a questo tipo di atteggiamenti.

La vittoria di Sinner è stata netta. Jannik si è imposto in due set secchi e quando l'incontro è finito c'è stato un bell'abbraccio tra i due protagonisti dell'ottavo di finale. Tra Sinner e Bublik c'è grande rispetto. Ma nel decimo gioco del primo set c'è stato un momento in cui il talentuoso tennista kazako è esploso e se l'è presa, a più riprese con il giudice di sedia, che dopo averlo pure ammonito, ha sentito alcune parole durissime.

Cosa è successo esattamente, perché si è infuriato Bublik? Il punteggio è di 5-4 per Sinner, che serve per il primo set. Bublik con una bella risposta prova a mettere in difficoltà l'italiano, la palla viene chiamata fuori, ma in realtà è buona: il punto si ripete. Poco dopo accade la stessa cosa. Splendido lungo linea del kazako chiamato fuori, ma l'occhio di falco dice che la palla è buona. Naturalmente si ripete. Bublik poco dopo se la prende con l'arbitro dicendogli che quella palla era sotto i suoi occhi e poteva chiamarla.

Leggi anche Mourinho perde la testa nel parcheggio dello stadio a Budapest: vede gli arbitri e urla di tutto

L'avversario di Sinner si porta comunque sul 15-30 e in quel momento si infuria, inizia così la discussione con l'arbitro, volano parole grosse. Ne nasce una discussione che porta anche al warning (l'ammonizione per il kazako). Sinner è bravo, non si scompone, 30-30. Ma il punto successivo lo vince Bublik che riprende le sue proteste: è 30-40, è palla break, ma lui pensa ancora al punto cancellatogli per un errore del giudice di linea e protesta con parole ancora più grosse: "È game, è 5-5". La discussione continua, Sinner fa ace e poi chiude game e set, è 6-4.

Bublik torna in panchina, è arrabbiato, ce l'ha con l'arbitro. Ne nasce una discussione forte, o meglio continua la discussione. Il kazako non trova pace e al giudice di sedia dice: "Non parlare. Dovresti dire: ‘Mi dispiace Alex, ho sbagliato’. Questo è il tuo lavoro. Non mi parlare adesso. È un tuo errore, era la tua linea. Non ti sto offendendo".

La partita poi continua, rapidamente è 6-2 per Sinner. Bublik è fuori dal torneo, dopo una lite con l'arbitro, che segue quella del primo turno con Goffin. Sinner avanza e troverà venerdì il finlandese Ruusuvuori.