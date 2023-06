Sinner vola ai quarti a Hertogenbosch, battuto Bublik: Musetti vince ancora a Stoccarda Jannik Sinner si è qualificato per i quarti del torneo di Hertogenbosch, grazie al successo su Bublik e ora sfiderà Ruusuvuori. Musetti invece a Stoccarda ha sconfitto pure Barrere.

A cura di Alessio Morra

Un bel mercoledì per Sinner e Musetti, che hanno entrambi vinto brillantemente. Jannik si è qualificato per i quarti di Hertogenbosch, Lorenzo invece per quelli di Stoccarda. Peccato per Sonego, sconfitto in due set da O'Connell. Entrambi torneranno in campo venerdì, tutti e due hanno la possibilità di togliersi grosse soddisfazioni sull'erba.

Il primo a scendere in campo dei due giovani rampanti tennisti italiani è stato Jannik Sinner, che ha ricevuto una wild card in Olanda dov'è la testa di serie numero due. Il match era insidioso contro Bublik, che è stato però agevolmente sconfitto. Il punteggio è stato 6-4 6-2. Una vittoria piuttosto convincente, con un solo momento di difficoltà, nel decimo gioco del primo set, brillantemente superata dall'altoatesino che sull'erba ha una buona attitudine e che a Hertogenbosch è uno dei favoriti.

Nei quarti affronterà Ruusuvuori, ancora una volta si potrebbe dire. Perché Jannik e il finlandese si sono affrontati già 5 volte (nell'arco di due anni), e ha sempre vinto l'italiano, che in semifinale potrebbe incrociare tabellone alla mano invece Alex de Minaur.

Leggi anche I risultati del 17 maggio all’ATP Roma

A Stoccarda invece lunedì Lorenzo Musetti si è scrollato di dosso lo zero nelle caselle delle vittorie sull'erba e negli ottavi ha continuato a vincere. Il tennista di Carrara ha battuto con doppio 6-3 il francese Barrere, che a onor del vero ha giocato il punto più bello della partita in avvio di secondo set con una splendida volée alta di rovescio.

Musetti è ai quarti e venerdì se la giocherà sia con il ceco Lehecka che con l'americano Tiafoe, che in questa zona del tabellone è il favorito. Eventualmente in semifinale sarebbe in rotta di collisione con Taylor Fritz, il favorito per il successo finale con il numero uno del tabellone Tsitsipas.

Queste le parole a caldo di un raggiante Musetti: "Ho giocato un gran tennis oggi, dimostrando di poter giocare bene sull'erba. Ho servito davvero bene nei momenti importanti contro un ottimo giocatore. Barrere è ostico e gioca molto piatto con il rovescio, ho provato a mixare un pò il gioco con il mio back".