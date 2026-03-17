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Brad Gilbert ha avuto una visione: “Se metti Agassi e Djokovic in un frullatore, ti esce Sinner”

L’ex coach Brad Gilbert analizza il trionfo di Sinner a Indian Wells e lancia il paragone definitivo: “Jannik è un mix perfetto tra Agassi e Djokovic”
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A cura di Marco Beltrami
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Jannik Sinner grazie al successo di Indian Wells è diventato il più giovane tennista a vincere tutti i principali tornei sul cemento. Non aveva certo bisogno di dimostrare il suo già eccellente valore l'azzurro che in California ha sfoderato un'ottima condizione fisica e un gran tennis. Insomma la migliore versione di se stesso, capace anche di spingere un vero e proprio guru della racchetta come Brad Gilbert a sfoderare un paragone molto importante.

Brad Gilbert, Agassi e il rendimento di Sinner a Indian Wells

Nell'analisi della finale negli studi di Tennis Channel, l'ex giocatore e coach stava parlando di uno dei suoi più celebri allievi ovvero Andre Agassi. Quest'ultimo tra l'altro era presente proprio sugli spalti in occasione della finale di Indian Wells e poi della successiva premiazione. Gilbert in preda ad un attacco di nostalgia ha ricordato i bei tempi: "Oggi sarebbe stata una giornata perfetta per guidare il gioco, perché in una giornata calda come questa Andre magari mi avrebbe dato un colpetto sulla gamba e avrebbe detto: ‘Questa è una giornata perfetta per far soffrire qualcuno’".

Sinner mix di Djokovic e Agassi

E quale occasione migliore allora per non sottolineare quelle che a suo dire sono le affinità tra Sinner e Agassi. Secondo Gilbert Jannik Sinner può essere considerato un mix tra Agassi e un'altra icona come Novak Djokovic: "In un certo senso ti sembra che se metti Andre e Djokovic in un frullatore, ottieni Sinner. Lui gioca un po' con il loro stile, una versione moderna di quello che faceva Nole e di quello che faceva Andre. Controllo della palla e gioco offensivo". 

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Chi è Brad Gilbert e cosa hanno in comune Sinner, Agassi e Djokovic

Brad Gilbert è uno che ne ha viste tante sui campi da tennis. Giocatore capace di vincere venti titoli e raggiungere la 4a posizione del ranking, ha avuto una fortunata carriera anche come coach, con il suo libro "Vincere sporco" che è un must per gli appassionati. Al suo interno spiega come possono ottenersi risultati nel tennis sfruttando non solo le proprie caratteristiche, ma anche minando i punti di forza degli avversari psicologicamente e tatticamente. L'americano conosce benissimo Agassi con il quale ha vissuto un sodalizio fortunato con 6 titoli del Grande Slam.

Le affinità che ha riscontrato Gilbert potrebbero essere soprattutto quelle relative all'abilità in risposta. Una dote che ha accomunato sicuramente Djokovic e Agassi, il primo con un controllo eccezionale e il secondo con una capacità di anticipare i colpi fuori dal comune. Insomma per l'esperto tecnico statunitense Sinner con la sua potenza, freddezza e abilità di lettura, può essere un mix stilistico dei due campioni.

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