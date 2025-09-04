Bjorn Borg ha un tumore, la rivelazione shock sulle condizioni di salute dell’ex tennista

L’ex campione svedese di tennis, oggi 69, racconta tutto nell’autobiografia scritta assieme alla terza moglie, Patricia. L’indiscrezione su come sta oggi e quali sono le condizioni di salute ha fatto molto rumore.

Bjorn Borg ha rivelato nell'autobiografia "Heartbeat" di avere un tumore. La rivelazione ha alimentato preoccupazione per le condizioni di salute dell'ex campione di tennis svedese oggi 69enne. In patria, secondo fonti a lui molto vicine, hanno raccontato che il cancro sarebbe localizzato nella zona della prostata. Condizionale d'obbligo perché non ci sono ancora conferme ufficiali al riguardo, se non quanto riportato dai media scandinavi che hanno accolto la notizia shock su come sta veramente in base a quanto raccolto da fonti ritenute attendibili. Non è chiaro, però, se ne abbia sofferto già e sia guarito oppure sia ancora in cura per superare la patologia. È una delle informazioni che sarà lo stesso Borg a svelare in seguito perché né il diretto interessato, né i familiari si sono sbottonati al riguardo nonostante il pressing di giornali e tv. Fatto sta che, quasi in concomitanza con l'uscita del libro (18 settembre), l'indiscrezione sulla vita di ‘Ice man' (era il suo soprannome in campo) ha fatto molto rumore.

Come sta Borg, ne parlerà lui stesso in conferenza

Silenzio, almeno per adesso. Ma in patria sono certi che Borg parlerà di sé durante le conferenze stampa che sosterrà per promuovere l'opera nella quale ha scelto di annoverare gli aspetti della sua vita meno noti al grane pubblico. "Questo è un libro che molti aspettavano da tempo e non riesco a pensare a una persona migliore di Patricia per scrivere la sua storia", ha rivelato l'editore che a marzo scorso ha dato il via libera alla realizzazione della pubblicazione.

Chi è Patricia Östfeldt che lo ha aiutato nella stesura del libro

Chi è la donna menzionata che lo ha aiutato nella stesura del testo? Patricia Östfeldt è la terza moglie di Bjorn, la coppia è sposata dal 2002 e dalla loro unione è nato Leo (22 nni), che ha provato a intraprendere la stessa carriera del padre ma con meno fortuna. Il giovane Borg è 482° nel ranking Atp, il miglior piazzamento ottenuto risale al 2023, quando s'è arrampicato fino alla 334ª posizione.

Nel passato dell'ex tennista svedese, che ha avuto una vita sentimentale abbastanza movimentata, ci sono stati altri due matrimoni: con la tennista rumena Mariana Simionescu (dal 1980 al 1983) e con la cantante italiana, Loredana Bertè, che lo svedese aveva conosciuto a Ibiza, quando ormai si era ritirato (dal 1989 al 1993). Jannike Bjorling, ex modella svedese, è stata la prima compagna del tennista: dalla loro relazione nacque Robin (oggi 40enne), il primo figlio.

La carriera di "Ice man", breve ma intensa: si ritirò a 26 anni

Dieci anni, tanto è durata la carriera di Borg che decise di appendere la racchetta al chiodo quando era ancora abbastanza giovane per restare nel circuito e continuare a vincere. A 26 anni si convinse che era il momento migliore per smettere. Nonostante questo, ha vinto 64 titoli ATP, inclusi 11 tornei del Grande Slam (5 volte campione a Wimbledon e 6 al Roland Garros). Ha primeggiato ai tornei di Parigi e Londra per 3 volte consecutive nella stessa stagione (dal 1978 al 1980). È stato numero 1 del mondo per ben 109 settimane.