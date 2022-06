Berrettini-van de Zandschulp oggi in semifinale al Queen’s 2022, dove vederla in TV e live streaming Matteo Berrettini affronta oggi in semifinale van de Zandschulp al Queen’s di Londra. È il secondo confronto tra l’azzurro e l’olandese. Ecco gli orari e dove vedere la sfida in diretta tv e streaming, anche in chiaro.

A cura di Enrico Scoccimarro

Berrettini contro van de Zandschulp oggi nella semifinale del Queens: orario e diretta TV e streaming

Matteo Berrettini ha battuto 2-0 l'americano Tommy Paul nei quarti di finale e oggi sfiderà l'olandese Botic van de Zandschulp in semifinale del torneo ATP 500 del Queen's. L'olandese è 26° nella classifica ATP e il tennista italiano, al momento numero 13 in classifica, arriva ad affrontarlo dopo aver battuto Kudla (78°) in rimonta e Paul (34°). Van de Zandschulp invece ieri ha battuto in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre nei turni precedenti ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov ed il britannico Jupp: la semifinale conquistata al Queen’s è certamente il miglior risultato ottenuto sull’erba dall’olandese.

Sarà il secondo confronto tra i due: il primo, andato in scena al secondo turno di Wimbledon 2021, è stato vinto dall'azzurro in tre set. Fresco di vittoria del torneo di Stoccarda Open, il romano ora vuole continuare sua striscia positiva e andare a caccia di una doppietta in una singola settimana, appena rientrato dall'infortunio di metà marzo alla mano destra e la seguente operazione.

Il successo ai quarti gli ha fatto centrare la nona vittoria consecutiva e la diciottesima negli ultimi diciannove incontri. Il livello di Berrettini gli consente di essere il più accreditato per la vittoria finale e quindi di arrivare a questa semifinale da favorito, ma guai a sottovalutare l'avversario, che sta vivendo sicuramente il miglior anno della sua carriera.

Dove vedere la semifinale Berrettini-van de Zandschulp in TV in chiaro e in diretta streaming

Sarà possibile vedere la semifinale dei Queen’s 2022 in chiaro in TV su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Ma la sfida potrà essere seguita dagli abbonati Sky anche sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite). Per quanto riguarda invece la diretta streaming, la semifinale tra Berrettini e van de Zandschulp sarà gratis e in chiaro sul sito di Supertennis, collegandosi attraverso dispositivi portatili e computer.

Anche Sky consente la visione in streaming dagli stessi dispositivi con l'applicazione Sky GO. Inoltre, è disponibile anche il live streaming dell'incontro su NOW TV, per gli abbonati alla piattaforma.

Berrettini al Queen's, orario e programma della semifinale contro van de Zandschulp

Il match tra l'italiano e l'olandese, che mette in palio la finale del torneo londinese sull'erba, sarà il primo della giornata: inizierà alle 14:00 e verrà disputato sul campo centrale. A seguire si terrà l'altra semifinale, quella da cui uscirà il nome dell'avversario di Berrettini nell'eventuale finalissima. La sfida è tra il serbo Krajonovic e il croato Cilic.