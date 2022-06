Berrettini-Paul oggi all’Atp Queen’s di tennis, orario e dove vederla in tv Berrettini sfida Paul ai quarti di finale del torneo ATP 500 del Queen’s di Londra, antipasto a Wimbledon. In palio la semifinale contro uno tra Davidovich Fokina e Van De Zandschulp. Ecco quello che c’è da sapere su orario e diretta TV del match.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini ai quarti di finale del torneo ATP 500 del Queen's sfida l'americano Tommy Paul. Il tennista italiano seconda testa di serie del tabellone, e reduce dalla vittoria complicata contro Kudla, se la vedrà con il 35° giocatore al mondo che ha incrociato pochi mesi fa ad Acapulco. In quell'occasione Berrettini fu costretto al ritiro nel secondo parziale. In palio la semifinale del Cinch Championship di Londra contro uno tra Davidovich Fokina e Van De Zandschulp. Berrettini, campione in carica, sogna il bis che gli permetterebbe di vincere il secondo titolo consecutivo dopo quello di Stoccarda.

A che ora si gioca Berrettini-Paul all'Atp Queen's

Il match tra Berrettini e Tommy Paul è in programma oggi venerdì 17 giugno sul campo centrale del Cinch Championship di Londra. La sfida è in orario non prima delle 14:30, ma potrebbe slittare nel caso in cui le sfide che si giocheranno in precedenza sullo stesso campo dovessero allungarsi. In questo caso si “navigherà a vista”.

Berrettini-Paul in tv e streaming, dove vederla

Dove vedere in TV Berrettini-Paul? Il match dei quarti di finale del torneo del Queen's sarà visibile in chiaro in TV su Supertennis, sul canale 6 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky invece potranno seguire la sfida sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite). Per quanto riguarda invece la diretta streaming di Berrettini-Paul, sarà gratis e in chiaro sul sito di Supertennis, sintonizzandosi grazie a dispositivi portatili e computer. Gli utenti Sky avranno invece a disposizione l'applicazione Sky GO.

Il possibile avversario di Berrettini in semifinale al Queen's di tennis

Il vincente del match tra Berrettini e Paul affronterà in semifinale quello della sfida tra Davidovich Fokina e Van De Zandschulp. Il tennista italiano ha già incrociato l’olandese numero 29 del mondo in una sola occasione, nel primo turno del fortunato torneo di Wimbledon della scorsa stagione quando s’impose in tre set. Un solo precedente anche con lo spagnolo 44° giocatore ATP, a Montecarlo, con il successo di quest’ultimo in due set.

I precedenti tra Berrettini e Paul

Berrettini e Paul sono quasi coetanei e tra i due c’è solo un anno di differenza. Un solo confronto tra i due, molto particolare e risalente a solo pochi mesi fa. Sul cemento di Acapulco, Berrettini fu costretto al ritiro dopo aver perso il primo set, in vantaggio 5-1 sul secondo. Una sfida dunque che rappresenta l’occasione per il riscatto per Matteo.