Berrettini pubblica una foto con Sinner a Monte Carlo: è la risposta alle ultime voci fastidiose

Matteo Berrettini ha postato una foto in compagnia di Jannik Sinner. Sorridente il tennista romano spazza via le tante voci negative che lo hanno riguardato nelle ultime settimane.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner insieme a Monte Carlo per un allenamento, sul cemento, ma anche per una bella foto con cui il tennista romano si toglie da ogni tipo di imbarazzo. Perché dopo l'ennesimo forfait Berrettini ha sentito troppe inutili voci sulla sua carriera. La rinuncia al torneo di Cincinnati, infatti, aveva portato una serie di commentatori ad alimentare dubbi sul suo percorso sportivo, che per questi rischiava di prendere una china pericolosa. Ma non è così. Berrettini ha voglia di giocare, si sta allenando per essere in campo agli US Open e lo fa con Sinner. A corredo della foto ha scritto: "Step by step with the best". Poche parole, pochissime per definire quella foto e soprattutto il suo percorso: "Passo dopo passo con il migliore".

Le difficoltà di Matteo Berrettini

Berrettini, purtroppo, da anni deve fare i conti con gli infortuni. Quattro anni fa la finale di Wimbledon, il cielo toccato con un dito poi seri problemi che gli impedirono di prendere parti alle Olimpiadi di Tokyo e di disputare le ATP Finals, si ritirò dopo un set. Da quel momento in poi non è stato certo solo un calvario, ma le difficoltà sono state tantissime. Lo scorso anno le aveva superate brillantemente: tre titoli vinti ATP, più, o meglio, soprattutto la Coppa Davis. La scorsa primavera un infortunio muscolare, l'ennesimo. Stagione sul rosso andata, tornei preparatori a Wimbledon, che più volte aveva vinto, pure. A Wimbledon ha giocato e perso subito, ma non stava bene, altrimenti con Majchrzak non avrebbe mai perso.

L'allenamento con Sinner: "Step by step with the best"

Bisognava riordinare le idee, ritrovare fiducia e sistemare tutto piano. Berrettini per fare questo ha saltato tre tornei (due li aveva vinti un anno fa), e salterà pure Cincinnati, in programma dal 7 agosto. Dopo la rinuncia al 1000 estivo americano c'è stato chi ha provato a mettere fosche nubi sul futuro di Berrettini paventando rinunce ulteriori, dicendo o scrivendo che la sua carriera poteva prendere una china pericolosa. Matteo, che è un classe 1996 e dunque ha ancora tanto tempo per giocare e prendere soddisfazioni, ramazza tutto e spedisce al mittente quelle voci, lo fa postando una foto con Sinner e scrivendo un messaggio chiaro: "Passo dopo passo con il migliore".

L'obiettivo sono gli US Open

Va da sé che gli amici Matteo e Jannik si siano allenati insieme a Monte Carlo. E per Berrettini cosa c'è dice meglio che allenarsi con un amico sincero, che è pure il numero 1 della classifica ATP. Gli US Open, con obiettivi differenti, sono nel mirino di entrambi. Matteo vuole tornare a New York, dove raggiunse il primo grande risultato della sua carriera, Jannik a Flushing Meadows cercherà di raggiungere la quinta finale Slam consecutiva.