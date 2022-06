Berrettini-Otte oggi all’ATP Stoccarda 2022, dove vedere la semifinale in diretta TV in chiaro e streaming Matteo Berrettini oggi sfida Oscar Otte in semifinale al torneo ATP 250 di Stoccarda. In palio c’è la finale contro uno tra Murray e il vincente di Kyrgios-Fucsovics. La partita è in programma alle ore 11:30 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Supertennis.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini oggi sfida Oscar Otte nella semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda. La sfida tra il tennista italiano e il tedesco è in programma alle ore 11:30 sul campo centrale Center Court e si vede in diretta TV in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming sul sito supertennis.tv: in palio il pass per la finale del torneo di tennis. Berrettini, che ai quarti ha vinto il derby contro Lorenzo Sonego, è la 2a testa di serie del Boss Open e parte con i favori del pronostico. Guai a sottovalutare Otte, 61esimo nel ranking mondiale che sull’erba tedesca ha superato Shapovalov. Due i precedenti tutti a favore di Berrettini, entrambi negli Slam. Chi vince affronterà in finale il vincente della semifinale tra Murray e Kyrgios/Fucsovics. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming e l'orario di Berrettini-Otte.

A che ora gioca Berrettini oggi all'ATP Stoccarda contro Otte, il programma

La semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda tra Berrettini e Otte è in programma oggi sabato 11 giugno 2022 sul campo centrale “Center Court” dell’impianto tedesco. L’orario d’inizio della sfida tra il tennista italiano e quello è tedesco è alle 11:30. Non ci sono possibilità di slittamenti, anche perché questa sarà la partita che aprirà il programma odierno.

Dove vedere Berrettini-Otte oggi in chiaro in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Berrettini-Otte? La semifinale del torneo di Stoccarda sarà visibile in chiaro in TV su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). La sfida sarà trasmessa anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Supertennis sarà visibile anche sulla piattaforma satellitare al canale 212. Per quanto riguarda lo streaming, anche questo sarà in chiaro sul sito di Supertennis, accessibile anche attraverso dispositivi portatili e computer. Si potrà sfruttare anche l'applicazione SuperTennix (per gli abbonati o per i tesserati FIT). Gli abbonati Sky, potranno vedere il confronto sull'applicazione loro riservata Sky Go.

I precedenti tra Berrettini e Otte

Matteo Berrettini e Oscar Otte si conoscono molto bene, essendosi già incontrati due volte nel circuito principale ATP. In entrambi i casi ad avere la meglio è stato il giocatore azzurro. Il primo precedente risale al 2018, sulla terra battuta del Roland Garros quando il numero 10 del mondo s’impose in 4 set. Il bis ancora in un Slam, agli US Open 2021, con Berrettini che vinse ancora in 4 set, accedendo agli ottavi di finale.

Il tabellone di Berrettini a Stoccarda: l'avversario in finale

Matteo Berrettini in caso di vittoria accederà dunque alla finale dalla parte bassa del tabellone, quella che era sulla carta la più equilibrata. Ad attenderlo in finale ci sarà il vincente del match tra il sempreverde Murray che ha battuto la testa di serie numero 1 Tsitsipas e Kyrgios che a sua volta ha avuto la meglio su Fucsovics. A prescindere da questo match, Matteo partirà comunque con i favori del pronostico, almeno in termini di classifica ATP.