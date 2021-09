Berrettini-Ivashka oggi in TV agli US Open: orario TV e dove vedere la partita Matteo Berrettini affronta Ilya Ivashka nei sedicesimi di finale degli US Open. Il tennista italiano numero 8 al mondo e 6a testa di serie del torneo se la vedrà contro il numero 53 della classifica Atp, già incrociato e battuto nell’ultimo Wimbledon. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming dell’incontro.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini affronterà Ilya Ivashka nel terzo turno degli US Open, ultimo Slam stagionale. L'azzurro numero 8 del mondo reduce dai successi su Chardy e Moutet, sfiderà il bielorusso che occupa il 53° posto della classifica Atp e che ha battuto Pospisil, giustiziere di Fognini. Un test importante per Berrettini, contro un giocatore che ha battuto nell'ultimo Wimbledon in cui si è spinto fino alla finale. In caso di vittoria il giocatore italiano affronterà agli ottavi uno tra Otte e Seppi, con la possibilità di un derby italiano che è molto concreta.

US Open, dove vedere Berrettini-Ivashka in TV e streaming

Il match tra Berrettini e Ivashka non sarà trasmesso in TV in chiaro. Per assistere alla sfida dei sedicesimi di finale degli US Open ci si potrà sintonizzare sui canali di Eurosport, presenti sia sulla piattaforma Sky (uno dei canali 210, 211) che su quella DAZN. Un'opportunità questa che potranno sfruttare gli abbonati in possesso di una Smart TV. La sfida sarà visibile anche in streaming. Sfruttando una buona connessione a internet attraverso dispositivi portatili e computer si potranno sfruttare le piattaforme DAZN, Eurosport Player, Discovery+, dietro abbonamento. Gli utenti Sky, potranno sfruttare l'app loro riservata Sky GO.

Berrettini agli US Open oggi, orario e programma della partita contro Ivashka

Berrettini scenderà in campo contro Ivashka agli US Open nel tardo pomeriggio italiano di sabato 4 settembre. La sfida al momento è in programma alle 17 italiane, ma potrebbe essere collocata in un orario diverso. Se così fosse il fischio d'inizio del confronto tra l'italiano e il bielorusso potrebbe slittare, in caso di ritardi, nella conclusione dei match precedenti in programma sullo stesso campo.

Berrettini-Ivashka, i precedenti e il tabellone, possibile derby con Seppi

Matteo Berrettini conosce bene Ilya Ivashka che ha affrontato nell’unico precedente pochi mesi fa in quel di Wimbledon nel circuito maggiore. In quell’occasione l’italiano si è imposto agevolmente in 3 set con il risultato di 6-4, 6-3, 6-1. In precedenza, i due si erano sfidati un challenger in Slovenia nel 2017, con il successo ancora del capitolino. Matteo, 6a testa di serie dovrà fare attenzione all’avversario reduce dalla vittoria del primo torneo della carriera a Winston-Salem. Il vincente di questa sfida affronterà quello di Otte-Seppi, con l’azzurro finora protagonista di un torneo eccezionale. Il rischio di un derby italiano è concreto.