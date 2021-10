Berrettini batte in rimonta Basilashvili: ora la bella sfida con Alcaraz nei quarti a Vienna Berrettini vola ai quarti del torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista italiano, dopo i successi di Sonego e Sinner nel pomeriggio, ha battuto in rimonta in 3 set l’ostico Basilashvili reduce dalla finale di Indian Wells. Prova di carattere dell’azzurro che ora ai quarti affronterà Alacaraz che ha superato Murray.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini è ai quarti del torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista italiano terza testa di serie del tabellone austriaco, si è imposto in rimonta su uno dei giocatori più in forma del momento ovvero Basilashvili. Dopo aver perso il primo set 7-6, il capitolino ha chiuso 6-2, 6-3, con una prestazione in crescendo. Ora ad attenderlo c'è la bella sfida contro il gioiellino spagnolo Alcaraz che si è tolto la soddisfazione di battere l'esperto Andy Murray in due set.

Ha dovuto lottare e non poco Matteo Berrettini per avere la meglio del georgiano Basilashvili, che ha confermato il suo momento magico (è reduce dalla finale del Masters 1000 di Indian Wells). L’azzurro, numero 7 della classifica Atp, ha perso il primo set al tie-break, soffrendo l’aggressività dell’avversario. Con il passare dei minuti e dei game, Matteo è cresciuto ed è riuscito anche a piazzare quei break mancatigli nel primo parziale. Ne è venuto fuori un 6-2, 6-3 che gli ha permesso di superare l’ostacolo per qualificarsi ai quarti.

(in aggiornamento)