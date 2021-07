Matteo Berrettini oggi ha un appuntamento con la storia. Il tennista romano se batterà Felix Auger Aliassime sarà il primo italiano dal 1960 a qualificarsi per le semifinali del torneo di Wimbledon. Il match di Berrettini si potrà seguire su Sky e inizierà non prima delle ore 18. Berrettini-Auger Aliassime è in programma come secondo incontro del Campo numero 1.

Wimbledon, dove vedere Berrettini – Auger Aliassime in TV e streaming

Il match tra Matteo Berrettini e il canadese Felix Auger Aliassime si potrà seguire in diretta TV su Sky, che detiene i diritti del torneo londinese. L'incontro sarà trasmesso sui canali 201 (Sky Sport), che però interromperà la trasmissione alle ore 20 per lasciare spazio a Inghilterra-Danimarca, la seconda semifinale degli Europei di Calcio, e 205 (Sky Sport Tennis), ma anche sul 253 (Sky Sport). Berrettini-Auger Aliassime si potrà seguire anche in diretta streaming sia su Now e tramite Sky Go, app riservata agli abbonati.

Berrettini a Wimbledon, orario e programma della partita contro Auger Aliassime

Il match tra Matteo Berrettini e Felix Auger Aliassime è stato programmato sul Campo numero 1, il centrale è riservato agli ex campioni e cioè Djokovic e Federer. Berrettini e Auger Aliassime dovranno aspettare il termine del match tra Shapovalov e Khachanov per scendere in campo. Orientativamente l'azzurro e il canadese scenderanno in campo non prima delle 18.

I precedenti tra Berrettini e Auger Aliassime

Si sono affrontati solo una volta l'italiano e il canadese e curiosamente lo hanno fatto sull'erba. Due anni fa nella finale del torneo di Stoccarda vinse Berrettini che si impose in due set con il punteggio di 6-4 7-6. Sull'erba il tennista romano ha vinto il torneo del Queen's poche settimane fa, e in quel torneo ha mostrato il suo feeling con questa superficie. Esattamente come Auger Aliassime, battuto nella finale di Stoccarda anche nel 2021.

Chi affronterà ai quarti il vincente di Berrettini-Auger Aliassime, l'avversario

Il vincente della partita dei quarti di finale tra Matteo Berrettini e Felix Auger Aliassime si qualificherà per la prima semifinale a Wimbledon della carriera e affronterà venerdì 9 luglio il vincente dell'altro quarto di finale della parte bassa del tabellone, quello che disputeranno Roger Federer, otto volte vincitore del torneo, e il polacco Hurkacz, che ha eliminato il numero 2 ATP Medvedev.