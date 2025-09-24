Benoit Paire devastato vede l’addio al tennis: “Spero che il mio corpo mi dia un’altra possibilità”

Benoit Paire, talento genio e tantissima sregolatezza, la scorsa primavera ha fatto il commentatore in TV per il Roland Garros. Ma ciò non significa che non abbia più voglia di giocare, ha provato a rimettersi in carreggiata, fin qui non ci è riuscito. Ora è arrivato un problema fisico che a 36 anni potrebbe porre fine in un modo incontrovertibile alla sua carriera. Il messaggio lasciato sui social.

L'infortunio nel challenger di Orleans

Stavolta il lieto fine potrebbe non esserci. Paire, un volta capito che i bei tempi erano andati, ha deciso di rimettersi in gioco per provare a chiudere nel migliore dei modi una carriera che poteva essere molto migliore, ma che comunque è stata di livello. Il francese è tornato a giocare nei challenger, ma in quello di Orleans, dove era entrato in tabellone tramite una wild card. Durante l'incontro con il lituano Edas Butvilas ha disputato un set splendido, il primo vinto 6-1, prima di ritirarsi a metà del terzo set. Il ginocchio ha iniziato a dargli problemi.

Il post di Paire: "Sono costretto a fermarmi"

Chiaramente quando un tennista, finito oltre la 680ª posizione, a 36 anni suonati, vive un momento così va da sé che si pensa al ritiro dall'attività. Lui stesso paventa il peggio, lo ha fatto con un messaggio pubblicato su Instagram che non lascia molte interpretazioni: "Sono costretto a un'altra pausa. Grazie per i vostri messaggi di sostegno. Spero che non sia stata l'ultima e che il mio corpo mi dia la possibilità di concludere come desidero".

La carriera di Benoit Paire

Onestamente, al di là di una sfilza di follie e di atteggiamenti ampiamente fuori le righe, si augura a un giocatore come Paire, di chiudere come si deve una carriera che lo ha visto entrare nella top 20, è stato numero 18 ATP, disputare nove finali (tre le ha vinte) e giocare contro tutti i migliori. Con Nadal e Federer non è mai riuscito a vincere, ma ha battuto Djokovic e sconfisse anche un diciottenne Sinner, e pure di quel successo a modo suo potrà fregiarsene.