Azarenka confusa da una domanda imbarazzante a Wimbledon: “Lo sai che non sono russa, vero?” Victoria Azarenka spiazzata e confusa dalla domanda che gli viene posta da un giornalista in sala stampa dopo il match vinto contro la cinese Yue Yuan. Momenti di grande imbarazzo: “Lo sai che non sono russa, vero?”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le sue lacrime a Indian Wells resteranno per sempre impresse nella memoria di tutti gli amanti e tifosi del tennis. E per questo qualcuno ha pensato bene di chiederle la sua sulla guerra tra Russia e Ucraina anche nel corso del prestigioso torneo di Wimbledon. Peccato che Victoria Azarenka abbia afferrato subito l'intenzione del giornalista in sala stampa creando gelo e imbarazzo tra i presenti. La tennista bielorussa, due volte vincitrice degli Australian Open (2012 e 2013) e tre volte finalista degli US Open, si è ritrovata nel bel mezzo di una domanda scomoda dopo aver battuto in tre durissimi set contro la cinese Yue Yuan col punteggio finale di 6-4, 5-7, 6-4 proprio nel torneo di Wimbledon.

La tennista ha guardato con uno sguardo perplesso quel giornalista che a un certo punto gli ha chiesto il suo parere su una questione politica. L'intenzione, probabilmente, era quella di riprendere proprio il discorso relativo all'episodio di Indian Wells a marzo 2022 quando la Azarenka ebbe una crisi di pianto nel match contro la kazaka Elena Rybakina ripensando alle vittime della guerra tra Russia e Ucraina. In quell'occasione si accovacciò improvvisamente sulla racchetta per poi crollare in un lungo pianto: "Mi dispiace tanto". Furono queste le sue parole in campo durante quel momento nel bel mezzo di un torneo in cui gli atleti della Bielorussia, così come quelli russi, disputarono i tornei internazionali senza bandiera.

Il giornalista in questione a un certo punto è andato oltre le domande classiche sulla gara e le ha chiesto cosa significasse il torneo londinese per la Russia sotto l'aspetto della cultura. La 33enne è rimasta spiazzata e mentre cercava di scrutarlo l'ha guardato fisso negli occhi reagendo in maniera molto lucida ma glaciale: "Sai che non sono russa vero?". Il giornalista ha provato ad aggiustare il tiro provando a spiegare a parole sue cosa volesse intendere una volta che si è reso conto del fastidio provocato alla tennista con quella domanda quasi provocatoria.

Ha dunque pensato bene di riformulare la sua domanda nel tentativo di scoprire l'opinione della giocatrice proprio in relazione all'impatto che il più grande torneo di tennis giocato a Londra possa avere in Russia. La bielorussa, tuttavia, non sapeva bene cosa dire e si è trovata palesemente in difficoltà nel dover comunque rispondere. L'ha fatto puramente per correttezza comportandosi da vera professionista: "Wimbledon è uno dei più grandi tornei, lo è sempre stato ed è uno dei più antichi della storia – ha spiegato – È iconico. Non so come lo vedano in Russia. Non vengo dalla Russia, quindi non so come si sente lì".