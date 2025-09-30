ATP Finals da record con il montepremi più alto di sempre: il campione otterrà una cifra esorbitante

Un montepremi da record che potrebbe scalzare il primato dell'anno scorso di Jannik Sinner. Le Nitto ATP Finals stanno per tornare, anche quest'anno si disputeranno a Torino nella cornice dell'Inalpi Arena, dal 9 al 16 novembre. Per quest'anno il premio sarà ancora più succulento e chi riuscirà a ripetere l'impresa dell'altoatesino, vincere tutte le partite senza perdere mai un set, potrà portarsi a casa più di 5 milioni di dollari.

L'anno scorso la stella del tennis italiano scrisse un pezzo di storia vincendo la competizione senza mai cedere un set, un risultato tale da garantirgli l'incasso più alto possibile, ovvero di 4 milioni e 880 mila dollari, al cambio attuale 4,154,304 euro. Escluso il Six Kings in Arabia, anche quest'anno le Finals potranno essere il torneo più ricco a livello di prize pool tra quelli ufficiali.

Chi vincerà tutte le partite incasserà 4 milioni di dollari

Quello dell'edizione 2025 sarà il montepremi più alto di sempre, un record storico che porterà il vincitore del torneo a poter superare l'incasso dello scorso anno ottenuto da Sinner. Un totale da record che si assesta sui 15,5 milioni di dollari, circa 13,2 milioni di euro, che verrà diviso e distribuito in base alle fasi superate e ai successi ottenuti. Qualora un tennista fosse in grado di ripetere l'impresa del campione nostrano e sollevare il trofeo senza perdere nemmeno un set, ad attenderlo ci sarà un lauto assegno da 5,071,000 dollari, in euro 4,315,928. Rispetto alla scorsa edizione l'aumento è di poco, ma la cifra resta da record e per la prima volta supera i 5 milioni.

Dalle semifinali in poi ogni match varrà più di un milione di dollari, precisamente 1,007,276 in euro per i vincitori, per chi riuscirà a sollevare il trofeo, invece, in qualsiasi condizione otterrà 2,367,000 dollari (2,014,553 in euro), questi da aggiungere ai bottini ottenuti nelle fasi precedente e senza la discriminante delle zero sconfitte.

Il bottino delle ATP Finals nel dettaglio: un montepremi da record

Il montepremi totale delle ATP Finals 2025 è da record e il torneo che chiude la stagione conferma ancora una volta il prestigio e l'atrattivitá di una competizione che vedrà sfidarsi gli otto tennisti migliori al mondo (tra cui proprio Sinner). Basti pensare che un alternate, ovvero un tennista di riserva si porterà via circa 155 mila dollari – circa 132 mila in euro. Per ogni vittoria nel girone, invece, ai titolari verranno consegnati circa 338 mila euro.

Cifre che si uniranno a seconda dei progressi nelle fasi fino all'arrivo in finale, dove il vincitore assoluto otterrà ben 2,367,000 dollari, più di cinque milioni invece per chi resterà imbattuto. Premi leggermente inferiori per il doppio, in questo caso chi otterrà la gloria senza perdere potrà vantarsi di circa 960 mila dollari, 817 mila euro, una vittoria più semplice invece conferirà circa 304 mila euro.