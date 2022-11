ATP Finals 2022, oggi Medvedev-Djokovic e Tsitsipas-Rublev: orari TV e dove vedere le partite su Rai e Sky Le partite di oggi di venerdì 18 novembre alle ATP Finals di Torino. Si apre con il confronto tra Medvedev e Djokovic, con la chiusura in serata tra Tsitsipas e Rublev.

A cura di Marco Beltrami

Le partite in programma oggi alle ATP Finals di Torino. Sul cemento indoor del Pala Alpitour di Torino si chiude il gruppo rosso con due singolari. Si apre con il match tra Djokovic già qualificato alla semifinale, e Medvedev già sorprendentemente eliminato. In serata poi lo scontro diretto tra Tsitsipas e Rublev decisivo per il passaggio del turno. Questo il dettaglio su orari e diretta tv dei match di oggi, che prevede anche due doppi. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Tsitsipas-Rublev chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay: l’orario della partita

Dove vedere in TV Tsitsipas-Rublev? La partita del gruppo rosso delle ATP Finals in programma oggi venerdì 18 novembre non prima delle 21, dopo il secondo doppio di giornata. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205). Il match sarà trasmesso in streaming in chiaro sulla piattaforma RaiPlay senza abbonamenti e su Sky, grazie all'app Sky Go. Possibile anche comprare il singolo ticket di Tsitsipas-Rublev su Now TV, servizio live on demand.

Dove vedere Medvedev-Djokovic in tv e streaming: il canale Sky

Il primo singolare di giornata sarà quello tra Medvedev e Djokovic. Nessuna diretta TV in chiaro della partita tra il russo e il serbo, in programma non prima delle 14 dopo il doppio Koolhof/Skupski – Doding/Krajicek. Diretta televisiva su Sky per Medvedev-Djokovic e in particolare sui canali Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205). Niente streaming in chiaro, ma solo sull'app Sky Go, riservata agli abbonati Sky. Match disponibile dietro pagamento del biglietto anche su Now Tv.

Il programma di oggi 18 novembre alle ATP Finals 2022

Sono dunque quattro le partite in programma oggi, con due sfide di doppio ad intervallare i singolari che chiudono il gruppo rosso, ovvero Medvedev-Djokovic e Tsitsipas-Rublev.