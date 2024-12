video suggerito

ATP 2025 il calendario del tennis: le date di tutti i tornei della stagione La stagione del 2025 inizierà tecnicamente nel 2024, a fine dicembre con i tornei di Brisbane e Hong Kong, e terminerà con le ATP Finals di Torino. Jannik Sinner vuole confermarsi il numero 1 del tennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione del tennis sta per ricominciare. Sinner si sta allenando e si sta preparando per difendere la prima posizione della classifica ATP. Jannik ha vinto otto tornei nel 2024, due Slam, gli altri due li ha vinti Alcaraz. La stagione del tennis è lunghissima e partirà quando in realtà il 2025 non sarà ancora iniziato.

Quattro tornei preparatori poi gli Australian Open a cui seguiranno gli appuntamenti canonici di febbraio, poi i due tornei 1000 del mese di marzo che precedono la stagione della terra rossa. Con l'estate arrivano Wimbledon e gli US Open, in mezzo l'Open del Canada e Cincinnati. Poi si chiude con i tornei in Asia, Parigi indoor e i grandi eventi delle ATP Finals di Torino e delle Finals di Coppa Davis.

30 dicembre-5 gennaio —> Atp 250 Brisbane

30 dicembre-5 gennaio —> Atp 250 Hong Kong

6-11 gennaio —> Atp 250 Adelaide

6-11 gennaio —> Atp 250 Auckland

12-26 gennaio —> Australian Open

27 gennaio-2 febbraio —> Atp 250 Montpellier

27 gennaio-2 febbraio —> Davis Cup

3-9 febbraio —> Atp 500 Dallas

3-9 febbraio —> Atp 500 Rotterdam

10-16 febbraio —> Atp 250 Buenos Aires

10-16 febbraio —> Atp 250 Delray Beach

10-16 febbraio —> Atp 250 Marsiglia

17-23 febbraio —> Atp 500 Rio de Janeiro

17-23 febbraio —> Atp 500 Doha

24 febbraio-2 marzo —> Atp 500 Acapulco

24 febbraio-2 marzo —> Atp 500 Dubai

24 febbraio-2 marzo —> Atp 250 Santiago

5-16 marzo —> Masters 1000 Indian Wells

19-30 marzo —> Masters 1000 Miami

31 marzo-6 aprile —> Atp 250 Houston

31 marzo-6 aprile —> Atp 250 Marrakech

31 marzo-6 aprile —> Atp 250 Bucarest

6-13 aprile —> Masters 1000 Monte-Carlo

14-21 aprile —> Atp 500 Barcellona

14-21 aprile —> Atp 500 Monaco di Baviera

23 aprile-4 maggio —> Masters 1000 Madrid

7-18 maggio —> Masters 1000 Roma (Internazionali BNL d’Italia)

18-24 maggio —> Atp 500 Amburgo

18-24 maggio —> Atp 250 Ginevra

25 maggio-8 giugno —> Roland Garros

9-15 giugno —> Atp 250 ‘s-Hertogenbosch

9-15 giugno —> Atp 250 Stoccarda

16-22 giugno —> Atp 500 Halle

16-22 giugno —> Atp 500 Queen’s

22-29 giugno —> Atp 250 Maiorca

23-29 giugno —> Atp 250 Eastbourne

30 giugno-13 luglio —> Wimbledon

14-20 luglio —> Atp 250 Los Cabos

14-20 luglio —> Atp 250 Bastad

14-20 luglio —> Atp 250 Gstaad

20-27 luglio —> Atp 250 Kitzbuhel

20-27 luglio —> Atp 250 Umago

21-27 luglio —> Atp 500 Washington

Data da definire —> Masters 1000 Toronto

Data da definire —> Masters 1000 Cincinnati

17-23 agosto —> Atp 250 Winston-Salem

25 agosto-7 settembre —> Us Open

8-14 settembre —> Davis Cup Fase a Gironi

17-23 settembre —> Atp 250 Chengdu

17-23 settembre —> Atp 250 Hangzhou

20-22 settembre —> Laver Cup (San Francisco)

24-30 settembre —> Atp 500 Pechino

24-30 settembre —> Atp 500 Tokyo

1-12 ottobre —> Masters 1000 Shanghai

13-19 ottobre —> Atp 250 Almaty

13-19 ottobre —> Atp 250 Anversa

13-19 ottobre —> Atp 250 Stoccolma

20-26 ottobre —> Atp 500 Basilea

20-26 ottobre —> Atp 500 Vienna

27 ottobre-2 novembre —> Masters 1000 Parigi-Bercy

2-8 novembre —> Atp 250 Belgrado

2-8 novembre —> Atp 250 Metz

9-16 novembre —> Atp Finals (Torino)

Data da definire —> Next Gen Atp Finals (Jeddah)