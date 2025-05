video suggerito

Aryna Sabalenka: "Sul campo da tennis sono una persona sgradevole, fastidiosa. Una str…." La tennista bielorussa, saldamente numero 1 e protagonista agli Internazionali d'Italia, ha rilasciato un'intervista nella quale si è messa a nudo. Sabalenka ha detto senza nascondersi di essere insopportabile in campo.

A cura di Alessio Morra

Aryna Sabalenka è la dominatrice assoluta del tennis femminile. Dopo un paio d'anni di duello con Swiatek è scappata via e adesso è numero 1 indiscussa WTA. L'avvio di 2025 è stato strepitoso. La bielorussa ha compiuto 27 anni ed ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato del suo carattere, ed ha fatto una feroce autocritica su se stessa.

Un 2025 stellare per Sabalenka

Ha giocato otto tornei nel 2025 Sabalenka, in sei occasioni si è qualificata per la finale: tre le vinte e e tre le ha perse. Il numero 1 della classifica mondiale è tutto suo, pure quello della Race è suo, anche con un discreto margine su tutte le inseguitrici. Ora è a Roma, dove proverà a trionfare per la prima volta al Foro Italico. Aryna è una tigre in campo, alcune avversarie mal la sopportano.

"In campo sono una str****"

In un'intervista la miglior giocatrice al mondo ha spiegato un po' di cose. Ha dichiarato di essere una brava persona nella vita di tutti i giorni, ma quando è in campo, onestamente, ha detto che dà il peggio di sé: "Posso dire di essere una persona molto sgradevole in campo, sono davvero cattiva. Anzi, non cattiva, no, molto tenace, con un temperamento forte. Fastidiosa, direi. Voglio dire, str****, sì. È così che mi chiamano qui. Credo di avere avidità e tenacia atletica. Credo che si debba essere cattivi sul campo. Certo, puoi essere una brava persona, una brava ragazza fuori dal campo, ma in campo devi essere arrabbiata, affamata, avida e molto sgradevole.

Aryna Sabalenka numero 1 nella classifica WTA

Sabalenka nella classifica canonica ha oltre 4400 punti di vantaggio su Iga Swiatek, che deve difendere il successo a Roma. Mentre nella Race, che somma solo i risultati dell'anno solare, ha già raccolto 4915 punti, frutto di tre titoli vinti (Brisbane, Miami, Madrid) e anche tre finali perse (inclusa quella degli Australian Open). Il vantaggio su Keys è di oltre 1600 punti. Oltre 2000 i punti di distacco di Andreeva e Swiatek.