Aryna Sabalenka al fidanzato: “Puoi andartene?”. È in difficoltà per la domanda privata su Alcaraz

C'è stato un momento nell'intervista fatta in campo da Jelena Jokic ad Aryna Sabalenka, dopo la nettissima vittoria della bielorussa sulla 18enne Iva Jovic nei quarti dell'Australian Open, in cui la ‘Tigre di Minsk' è andata in difficoltà, restando imbarazzata di fronte a una domanda privata su Carlos Alcaraz. Aryna prima ha invitato il suo fidanzato presente in tribuna ad "andarsene", poi ha risposto evitando situazioni ‘compromettenti'.

Tutto nasce quando la sua intervistatrice, sempre brillante, ricorda alla Sabalenka che lei e Alcaraz sono accomunati da parecchie cose: "Sei la numero uno del mondo e lo è anche Carlos. Siete entrambi i campioni in carica dello US Open. Non avete perso nemmeno un set per arrivare ai quarti. Ma c'è un’altra cosa che vi accomuna: il compleanno, lo stesso giorno, il 5 maggio".

La domanda imbarazzante alla Sabalenka: "Cosa regaleresti ad Alcaraz e cosa vorresti da lui"

La Sabalenka è nata il 5 maggio del 1998, ha 27 anni, mentre Alcaraz è del 2003, di 5 anni più giovane. Fatta questa premessa, la Jokic va poi al punto: "Quindi ho una domanda e credo che dovrebbe diventare una tradizione. Dovreste scambiarvi dei regali. Se lo faceste, cosa regaleresti a Carlos e cosa vorresti ricevere da lui? Lo dico perché so che ami i diamanti. La butto lì…".

Tutto il pubblico di Melbourne scoppia a ridere, mentre Aryna – pur assecondando il tutto ridendo anche lei – è visibilmente impacciata. A quel punto la campionessa bielorussa fissa per qualche lungo istante la tribuna della Rod Laver Arena e subito dopo si capisce perché: "Puoi andartene?", esclama, riferendosi chiaramente al suo fidanzato Georgios Frangulis, che la segue ovunque.

Aryna invita Carlos a fare assieme un video su TikTok: "Vorrei un suo sì"

Poi la Sabalenka si tira d'impaccio: "Cosa gli regalerei? Probabilmente gli offrirei un balletto su TikTok e vorrei ricevere un ‘sì' come risposta. Cioè, non so cos'altro…".

Lo scambio tra le due prosegue, con gli spettatori sempre più divertiti: "Un sì a cosa?", chiede la Dokic, "A TikTok", "Ok, quindi dobbiamo convincere Carlos a ballare", "Sì, l'anno scorso l'ho costretto a farlo, quindi credo di poter ripetere l'impresa", "Ok. Dai, Carlos, tira fuori le scarpe da ballo". Qualcosa ci dice che vedremo tutto questo…