Sabalenka cede il suo orologio durante l’intervista: “Costa un sacco di soldi. Ma mi fido di te”

Aryna Sabalenka si è tolta una bella soddisfazione agli Australian Open superando la promettente Iva Jovic per prendersi la qualificazione in semifinale. La tennista numero uno al mondo si è presentata di buon umore ai microfoni dell'ex collega Jelena Dokic per commentare la sfida in campo e il discorso si è spostato non solo sulle sensazioni del match, ma anche sui suoi gioielli. Uno scambio di battute simpatico, con Aryna che è stata al gioco e ha deciso anche di cedere il suo costoso orologio a Dokic. Sì, ma solo per poche ore.

L'intervista di Sabalenka e l'orologio ceduto a Jelena Dokic

Nel finale della chiacchierata la padrona di casa ha scherzato un po' sugli accessori sfavillanti indossati dalla giocatrice bielorussa durante i match: "Ci stai abbagliando con il tuo tennis, ma c'è qualcos'altro che ci sta abbagliando. Mi stai facendo diventare cieca. Qui (indicando anche gli orecchini, ndr) diamanti ovunque". Un po' imbarazzata Sabalenka che però non si è tirata indietro di fronte alla insolita richiesta della sua interlocutrice.

Dokic infatti ha voluto "aiutare" Aryna a sostenere il peso dei suoi beni di lusso: "Voglio aiutarti mentre vai avanti in questo torneo, fa caldo e devi recuperare bene". Dopo essersi fatta dare l'orologio, Jelena ha proseguito: "Sembra pesante, penso che dovresti darlo a me così me ne prenderò cura io". "Per te qualunque cosa" ha ribattuto la semifinalista degli Australian Open che però non ha voluto svelare il costo dell'oggetto, molto elevato: "Vuoi sapere quanto costa? Tanto (ride, ndr)".

E così Jelena Dokic ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero quello di farsi prestare l'orologio dalla prima giocatrice del ranking: "Abbiamo un'assicurazione? Ti fidi così tanto di me?". Risposta affermativa di Aryna che ha simpaticamente risposto: "Ti conosco e so che me lo restituirai". Come è andato a finire questo curioso siparietto? Dokic dopo aver constatato la bellezza dell'orologio al suo polso, è riuscita a convincere la proprietaria a lasciarglielo tenere almeno fino al prossimo impegno: "Te lo riprenderai domani? Te lo ridarò, ma subito dopo. Sono un sacco di soldi, ci vediamo dopo la partita". Appuntamento al prossimo post-partita, sperando in un successo anche per recuperare l'orologio in campo.