Anna Kalinskaya disegna il suo ideale di tennista: "Dovrebbe avere l'intelligenza di Djokovic" Anna Kalinskaya ha le idee chiare circa il suo ideale di tennista: la russa cita tre nomi per descrivere il top.

A cura di Paolo Fiorenza

Anna Kalinskaya si trova a Singapore per giocare il torneo WTA 250 che segue l'Australian Open: a Melbourne la 26enne russa aveva dato forfait prima del primo turno a causa di un virus, adesso si ripresenta in Estremo Oriente col peso del pronostico, visto che è testa di serie numero uno in virtù della sua 18sima posizione nella classifica mondiale. La moscovita ha superato il primo turno battendo l'americana Dolehide e mercoledì sarà impegnata in un match sulla carta agevole contro la svizzera Waltert. A Singapore la Kalinskaya ha risposto in maniera evasiva quando le è stato chiesto di Jannik Sinner, lasciando il dubbio se i due stiano ancora assieme o meno ("non cambia niente", ha detto a precisa domanda sulla pressione derivante dalla relazione col numero uno al mondo), mentre più circostanziate sono state le sue parole quando le è stato chiesto di disegnare il suo ideale di tennista: Anna ha citato Serena Williams, Novak Djokovic e Roger Federer.

Anna Kalinskaya in tribuna allo Us Open per fare il tifo per Jannik Sinner

Anna Kalinskaya e la sua tennista ideale: un mix di Williams, Djokovic e Federer

"Se potessi creare la tennista ideale, quale sarebbe?", è la domanda fattale da ‘Augustman'. "Sarebbe forte come Serena, intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente qualcosa di Roger, un po' di freddezza", risponde la tennista russa.

Quanto ai suoi programmi per il 2025, Anna – che lo scorso ottobre ha raggiunto il suo best ranking al numero 11, coronando una stagione da sogno sia per lei che per Sinner – non parla di risultati, ma di quello che serve per raggiungerli: "I miei piani per il 2025 nel tennis sono rimanere in salute, essere fisicamente e mentalmente più forti".

Dopo aver perso punti con la mancata partecipazione all'Australian Open, dove lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale, la Kalinskaya punta adesso a risalire velocemente la classifica, con l'obiettivo di entrare per la prima volta nella Top 10. A Singapore Anna non difende punti, dunque se dovesse onorare il ruolo di testa di serie numero uno (dall'altra parte del tabellone la numero due è la belga Mertens, 22 al mondo) e vincere il torneo, otterrebbe 250 punti, il che le farebbe guadagnare una posizione, da 18 a 17, superando la croata Donna Vekic.