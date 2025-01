Anna Kalinskaya torna a parlare di Jannik Sinner dopo l’Australian Open: “Non cambia niente”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Nessuna presenza in tribuna a Melbourne per fare il tifo, nessun messaggio pubblico sui social per complimentarsi o manifestare sentimenti (il post che circola è di un account fake), niente di niente da parte di Anna Kalinskaya su Jannik Sinner e la sua splendida vittoria all'Australian Open. Fino a qualche ora fa. Quando la 26enne russa ha risposto a precisa domanda su Sinner dopo il suo arrivo a Singapore per giocare il locale torneo WTA 250, in cui è testa di serie numero uno in virtù della 18sima posizione attuale nella classifica mondiale. La domanda è stata posta in maniera ‘laterale', non direttamente sul fatto se i due stessero ancora assieme, cosa che appare non più in essere da mesi, ma sulla pressione che deriva dalla loro relazione. Poteva essere l'occasione per annunciare – eventualmente – che non erano più fidanzati, ma Anna ha risposto così: "Non cambia nulla".

Il bacio tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya dopo la vittoria dl campione azzurro allo US Open: era l'8 settembre

Anna Kalinskaya torna a giocare a Singapore dopo il virus che l'ha messa fuori gioco all'Australian Open

La Kalinskaya all'Australian Open aveva dato forfait all'ultimo momento prima di scendere in campo per il suo incontro di primo turno, spiegando poi in una storia su Instagram che era stata colpita da un virus: "Sono molto triste e frustrata di dovermi ritirare dagli Australian Open. Non vedevo l'ora di giocare, ma sono stata colpita da un virus e la salute viene prima di tutto". A Melbourne la moscovita aveva fatto a tempo a incrociare sui campi di allenamento Sinner, con cui si era abbracciato nell'unica foto che li ritrae assieme da parecchi mesi a questa parte, il che – unitamente all'assenza totale di messaggi sui rispettivi profili social, oltre al fatto che non si seguono più – aveva fatto pensare alla rottura della loro relazione, o quanto meno a una pausa di riflessione.

La risposta su Sinner: "Nessuna pressione, non cambia niente"

Due settimane dopo, ristabilitasi dal problema di salute, ritroviamo la Kalinskaya a Singapore, dove oggi affronterà nel primo turno la statunitense Caroline Dolehide. Ospite assieme a Emma Raducanu a un evento di benvenuto, Anna ha detto di non vedere l'ora di scendere in campo, elogiando l'organizzazione del torneo come di prammatica. Poi è arrivata la domanda su Sinner: le è stato chiesto se la sua relazione con il numero uno al mondo le dia pressione in quanto coppia molto in vista del tennis mondiale. "Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla". Dichiarazioni probabilmente evasive, all'insegna di quella discrezione che è il tratto distintivo di entrambi.